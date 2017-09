Pub

O árbitro espanhol foi este domingo designado pela UEFA para dirigir o Benfica-CSKA Moscovo, enquanto o húngaro foi nomeado para o Olympiacos-Sporting, ambos na terça-feira, na primeira jornada da Liga dos Campeões

Undiano Malenco, internacional desde 2004, vai arbitrar um jogo do Benfica pela quinta vez depois de ter estado no empate em casa com o Olympiacos (1-1), na fase de grupos de 2013/14, na igualdade no terreno do Twente (2-2), nos play-offs de 2011/12, e nas derrotas em Lyon (2-0), em 2010/11, e no estádio do Shakhtar Donetsk (2-0), em 2007/08, ambas na fase de grupos.

Já Viktor Kassai, internacional desde 2003, cruza-se pela segunda vez com o Sporting, oito anos depois de ter estado em Lisboa para apitar o empate 2-2 com a Fiorentina, nos play-offs de 2009/10.

Na primeira jornada do Grupo A, o Benfica recebe a equipa russa no Estádio da Luz, em Lisboa, enquanto o Sporting, no arranque do Grupo D, joga no Pireu, na Grécia, com o Olympiacos, em partidas agendadas para as 19:45 de terça-feira.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O FC Porto estreia-se na quarta-feira, em casa, frente aos turcos do Besiktas, em encontro do Grupo G.