José Santos, decano dos diretores, considera que a mítica etapa de hoje não será decisiva e só irá identificar candidatos

A Senhora da Graça irá marcar o início de uma Volta a Portugal com outra dureza. Porém, a subida ao monte Farinha já não faz as diferenças de outros tempos, muito por culpa de um percurso que se tornou menos seletivo. José Santos, diretor desportivo da Rádio Popular-Boavista, salienta precisamente como a última subida, por si só, não faz diferenças, acreditando que hoje o mais provável é que se perceba quem está de facto bem para lutar pela Volta a Portugal. Mas não se irá ganhar a corrida aqui.

Passagens pelo Viso e Fisgas, por exemplo, seriam uma forma de tornar a quarta tirada mais complicada. "É uma etapa mítica pelo nome, mas já foi mais do que é agora. E já foi mais importante. Noutras alturas sim, foi seletiva, eram etapas muito duras. Consegue-se ver a diferença: antes já só entrava na Senhora da Graça uma seleção de ciclistas, agora é capaz de lá entrar um pelotão de 40/50 corredores", explicou ao DN José Santos. O diretor desportivo com mais anos no pelotão nacional, e com vitórias naquela subida, considera que a Senhora da Graça é sempre difícil, mas precisa de ter algo mais para ajudar a essa dificuldade. "Se querem que ela seja mítica, então que seja uma etapa seletiva, dura, não só a Senhora da Graça", disse o responsável. "Não é uma subida muito dura. Serve mais para ver como estão os candidatos", acrescentou.

Para tirar ainda mais a possibilidade de contribuir para as decisões da Volta, colocar a Senhora da Graça na quarta etapa faz que seja uma fase na qual "os ciclistas ainda estão com força". José Santos considera que, se tivesse a dureza de outras edições, "se calhar grande parte do pelotão chegaria muito atrasado". Hoje serão 152,7 quilómetros que começam em Macedo de Cavaleiros. Com a W52-FC Porto com a camisola amarela, o diretor desportivo realçou como a equipa do líder "não deixa ninguém escapar". Apesar de a Rádio Popular-Boavista ter várias armas - Rui Sousa, João Benta e Filipe Cardoso, por exemplo -, o responsável considera que o mais certo é que as principais equipas fiquem na expectativa para tentar perceber o que é possível fazer na parte final da etapa. Para atacar, José Santos diz que era preciso haver terreno para o fazer.

"A etapa de Setúbal já deu para ficar com um grupo na frente. Agora na Senhora da Graça alguns desses ciclistas vão sair, outros vão entrar e serão esses que, daqui para a frente, vão começar a ter mais responsabilidade nas equipas", vaticina.

Alarcón quer amarela na equipa

O espanhol da W52-FC Porto está na liderança desde a primeira etapa e acredita que na Senhora da Graça as outras equipas vão querer atacar a sua camisola amarela. Com Gustavo Veloso como líder, mas com Alarcón em primeiro lugar e ainda com Amaro Antunes também no top 10, o espanhol diz que o objetivo passará por manter a amarela na equipa. Já Veloso salientou à RTP que não se irá ganhar a Volta hoje, mas "pode perder-se". "Vai ser o primeiro teste para saber como estou", disse.

Edgar Pinto de fora

O líder da LA Alumínios-Metalusa-BlackJack caiu perto do final da segunda etapa, em Castelo Branco. Edgar Pinto ficou com ferimentos desde o rosto até ao joelho direito. Teve de ser operado e deixou precocemente a Volta a Portugal. A equipa aposta agora em César Fonte para a geral (11.º, a 34 segundos), tendo João Matias recuperado a camisola de montanha para a formação, depois de o seu colega já a ter vestido por um dia.