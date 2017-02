Pub

Treinador do Sp. Braga recordou história antiga para explicar que a posse de bola nem sempre é determinante

Jorge Simão, treinador do Sp. Braga, teve uma resposta curiosa quando lhe perguntaram este sábado na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Benfica sobre se ficaria mais confortável se a equipa de Rui Vitória assumisse o domínio do jogo.

"Perguntam-me frequentemente das questões da posse de bola e eu vou contar-vos uma história. Uma vez saí à noite, fui a um bar, uma rapariga engraçou comigo e meti conversa. Estivemos a brincar, beber uns copos e a divertimo-nos até às 4/5 da manhã. A essa hora, chegou um homem, pegou nela e foram fazer amor para a casa de banho. Depois, saíram de lá e foram embora. Moral da história? Eu tive muito mais posse de bola. Esta não é uma história minha, é do Sampaoli, que a contou depois de ter perdido um jogo pelo Chile no qual teve 70 por cento de posse de bola. É exatamente assim que eu penso. As questões da posse de bola neste momento parece que é o mais importante. Eu não quero que nos olhem pela posse de bola, mas sim por sermos uma equipa com um compromisso".