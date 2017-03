Pub

Após mais de um ano de ausência, devido a uma concussão cerebral, o australiano regressou em grande, vencendo em Snapper Rocks

O caminho não foi fácil. Há pouco mais de um ano, Owen Wright "estava no consultório médico, cheio de interrogações", sem saber seria capaz de voltar a surfar, após ter sofrido um grave acidente, quando treinava em Pipe Masters (Havai). O australiano passou por um longo processo de recuperação, esteve ausente da competição durante toda a época de 2016, mas a lesão grave não o derrubou: no regresso, venceu a Quiksilver Pro Gold Coast (Austrália), a etapa inaugural da liga mundial de surf em 2017.

O retorno do surfista, irmão de Tyler Wright (vencedora do circuito feminino em 2016), era um dos mais aguardados deste início de época - junto com o do antigo campeão Mick Fanning, que no ano passado só competiu em part-time. E correspondeu às expectativas, com todos os contornos de um conto de fadas com final feliz. Nas últimas baterias do evento australiano, concluído na madrugada de ontem (pela hora portuguesa), Owen deixou pelo caminho a revelação Connor O"Leary (13.00 pontos contra 11.76) e o favorito Gabriel Medina (15.74-10.44), para encontrar na final um dos amigos que mais o ajudaram no processo de recuperação, o compatriota Matt Wilkinson - que eliminara o campeão mundial John John Florence (por 15.90-15.60).

"Enfrentei todos os meus medos para tentar voltar a surfar. Senti-me muito bem por poder voltar a competir, rodeado de amigos e a praticar o desporto que mais gosto. É tudo surreal, ainda para mais depois de ter defrontar o Wilko na final, pois ele que esteve ao meu lado em cada degrau que tive de subir até aqui", apontou Owen Wright, após derrotar Wilkinson, com 14.66 pontos, contra 13.50 do compatriota.

Ficou assim completo o renascimento do australiano, 15 meses depois de uma onda de cinco metros o ter derrubado, causando a concussão cerebral que lhe provocou dificuldades de movimentos e criou tanta dúvida quanto ao futuro. Afinal, a lesão não o derrubou: aos 27 anos, Owen Wright é o primeiro líder da liga mundial mundial em 2017. Frederico Morais segue em 13.º lugar, após ter sido afastado na 3.ª ronda, em Snapper Rocks.