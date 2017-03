Pub

Stade Français e Racing 92 anunciaram junção para criar um "superclube" em Paris. Adeptos e jogadores estão contra

Imagine o leitor que amanhã acorda com a notícia de que Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira anunciaram a fusão de Benfica e Sporting. Impossível, certo?

Pois essa seria também a resposta dos adeptos do Stade Français e do Racing 92 - dois grandes clubes parisienses, e rivais históricos, no râguebi francês - antes desta semana que começou com os presidentes dos dois clubes a anunciar o casamento inesperado que está a abalar o mundo do râguebi e que levou já a ações de protesto de adeptos e jogadores, com a Liga francesa de râguebi a marcar para amanhã uma reunião de emergência.

Para se perceber melhor a dimensão histórica da rivalidade entre Stade Français e Racing 92, note--se que foi entre estes dois clubes que se disputaram as primeiras duas finais do campeonato francês, conhecido como Top 14, ainda no século XIX. O Racing (então Racing Club de France) foi o primeiro campeão, ao derrotar o Stade Français por 4-3, em 1892, nos jardins do Castelo de Bagatelle (Paris), em final arbitrada por Pierre de Coubertin, pai do olimpismo moderno.

De então para cá, ambos os clubes percorreram trajetos de altos e baixos como dois dos principais clubes franceses da modalidade: o Stade Français tem 14 títulos, o Racing tem seis, prolongando ao longo dos tempos uma rivalidade inflamada de novo nas duas últimas temporadas, quando voltaram a intercalar títulos de campeão.

Thomas Savare e Jacky Lorenzetti, os dois milionários presidentes de Stade e Racing, respetivamente, justificaram a fusão com as "dificuldades financeiras" crónicas de ambos os clubes, neste ano a efetuar épocas medíocres no Top 14 (7.º o Racing, 12.º o Stade), e com a vontade de criar assim "um superclube" de Paris, capaz de se impor no râguebi francês e europeu.

Entre os craques de ambas as equipas estão nomes como os dos neozelandeses Dan Carter e Joe Rokocoko (Racing), o internacional francês Pascal Pape e o capitão italiano Sergio Parisse (Stade). No total, são mais de 60 jogadores, em conjunto, que terão de ser reduzidos para um máximo de 45.

Para já, a revolta sente-se principalmente entre adeptos e jogadores do Stade Français, para quem a fusão não passa de uma aquisição encapotada por parte do Racing (mais endinheirado). O plantel anunciou uma greve por tempo indeterminado e os adeptos procuram investidores para comprar o clube e assegurar a independência. O caso promete continuar a agitar o râguebi francês nos próximos tempos.