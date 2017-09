Pub

Portugal despachou a campeã Argentina por 5-0 e marcou lugar na final de hoje frente aos espanhóis. O último título luso foi há 14 anos em Oliveira de Azeméis

Portugal está novamente na final de um Mundial de hóquei em patins, precisamente 14 anos depois da última presença, na competição realizada em Oliveira de Azeméis, que a formação lusa venceu (bateu a Itália no prolongamento). Hoje (11.30, RTP1) a adversária será a Espanha, em mais uma final ibérica a lembrar as grandes disputas entre os dois países vizinhos, desta vez com a curiosidade de se disputar em Nanjing, na China.

A equipa treinada por Luís Sénica deu ontem um claro sinal de que está na China com uma ambição enorme de quebrar o jejum de 14 anos sem conquistar este título. Se havia alguma desconfiança relativamente aos resultados e exibições da seleção na primeira fase da prova, ontem, diante da Argentina, a campeã do Mundo em título, Portugal mostrou que pode encarar o jogo de hoje com a Espanha cheio de confiança, após a goleada por 5--0 aos sul-americanos.

Há uma grande curiosidade em torno da final ibérica de hoje. É que, em caso de vitória, Portugal iguala a Espanha no número de Campeonatos do Mundo conquistados, num total de 16. A fechar o pódio está a Argentina, com cinco, seguida da Itália, com quatro, e finalmente a Inglaterra, com dois. A Espanha perdeu a última edição realizada em França, diante da Argentina. O último título da seleção do país vizinho remonta a 2013, quando bateram os sul-americanos na final do Mundial realizado em Angola.

A seleção portuguesa fez ontem um jogo quase perfeito. Hélder Nunes, autor de três golos, aos 39", 46", de livre direto, e 50", e Reinaldo Ventura, que bisou aos 31", de grande penalidade, e aos 48", deram expressão ao triunfo de Portugal, mas o guarda-redes André Girão foi igualmente decisivo, ao defender uma grande penalidade de Nicola e três livres diretos.

Portugal pareceu uma equipa transfigurada relativamente aos três jogos da primeira fase, nos quais perdeu com a Argentina e Itália (5-2, 4-2) e venceu de forma sofrida a França (6-5), apesar de já ter melhorado substancialmente nos quartos-de-final, frente a Moçambique, que bateu por 6-2.

À espera de uma Espanha forte

As principais diferenças positivas fizeram-se sentir no capítulo defensivo, com a equipa treinada por Luís Sénica a produzir a exibição mais segura na prova, frente a um adversário habitualmente demolidor no ataque, que terminou a primeira fase como a formação mais goleadora.

"Foi uma meia-final competitiva, bem jogada pelas duas seleções. Foi um jogo completamente diferente do primeiro da fase de grupos, teria mesmo de ser, este é um jogo a eliminar. Nós acreditámos, trabalhámos, fomos humildes, assumimos a nossa estratégia, acreditámos nela e estamos na final", afirmou no final o selecionador Luís Sénica, apontando depois baterias para o confronto de hoje com os espanhóis: "Temos uma Espanha forte, uma Espanha que merece o nosso respeito. Creio que vai ser um belíssimo jogo. Uma Espanha que também joga, nós também jogamos. Portanto, que a sorte nos sorria e que possamos levar o Campeonato do Mundo para Portugal."

João Rodrigues também prometeu empenho para a final de hoje. "Há muito tempo que Portugal não chegava a uma final, estamos felizes, mas queremos mais, e o objetivo passa por vir da China com a taça. É com esse espírito que entraremos em campo amanhã [hoje]. Com a mesma capacidade de luta, com o objetivo único de conquistarmos o título mundial. Ainda não ganhámos nada, só estamos na final, mas vamos lutar pelo nosso sonho", referiu o jogador luso.

A Espanha apurou-se para a final um pouco antes do jogo de Portugal, ao bater a Itália por 4-0, com o primeiro golo a ser marcado aos 13 minutos por intermédio de Jordi Adroher e com Albert Casanovas a fechar o marcador.

Este pode ser um mês histórico para o hóquei em patins nacional, pois no espaço de uma semana Portugal está muito perto de conquistar dois títulos mundiais - no dia 1 deste mês, também na China, a seleção de sub-20 sagrou-se tricampeã mundial, batendo na final precisamente a Espanha, por 2-0. Hoje cabe aos seniores repetirem a façanha...