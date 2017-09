Pub

Ex-jogador do FC Porto e primeiro jogador português a marcar numa fase de grupos da Liga dos Campeões, desde que a prova assumiu esta designação, há 25 anos. Abriu o marcador no FC Porto-PSV Eindhoven (2-2), a 25 de novembro de 1992.

Sabia que foi o o primeiro jogador português a marcar numa fase de grupos da Champions?

Não fazia ideia...



Foi num FC Porto-PSV, no Estádio das Antas, que terminou 2-2. Romário fez os dois golos dos holandeses e o José Carlos fez o outro golo do FC Porto. Já se lembra?

Sim, tenho uma ideia...



Não se lembra como foi o golo?

Tinha de ver as imagens... assim é difícil. Foram tantos golos e tantos jogos em que participei...

Tem algum significado para si ser o primeiro português a marcar numa fase de grupos?

Olhe, foi o começo de um grande percurso europeu do FC Porto, cuja história na prova é hoje aquilo que todos sabem.



É hoje muito diferente a Liga dos Campeões, comparando com aqueles primeiros anos?

A evolução foi enorme. Agora há mais dinheiro, mais tudo! É a grande montra para os jogadores atualmente, apesar de antes o FC Porto ter vendido o Rui Barros e o Futre, mas agora as transferências atingem números impensáveis naquela altura.



A Champions tornou-se um negócio?

Será cada vez mais assim. E aqueles clubes que têm mais dinheiro terão mais possibilidades de chegar à final. Quanto às equipas portuguesas, têm de se contentar com a prata da casa e tentar fazer frente aos grandes tubarões da Europa.



O FC Porto conseguiu ser campeão europeu em 2004. Acha que voltará a acontecer?

É algo muito difícil de acontecer, mas nunca se sabe... quem diria que em 1987 nós ganharíamos ao Bayern Munique? Contudo, a atual realidade faz que as equipas com mais dinheiro tenham mais poder competitivo. As coisas hoje estão bastante diferentes: mudou tudo... as bolas, as botas, a relva e a tecnologia.



Hoje qual será o normal a que as equipas portuguesas possam aspirar?

Chegar aos quartos-de-final já não é mau... Veja-se o Mónaco, que em 2004 perdeu com o FC Porto na final da Champions: hoje tem excelentes jogadores e tem muito dinheiro. Agora vendeu vários jogadores por um preço exorbitante.



No seu tempo, o hino da Champions já provocava nos jogadores o mesmo impacto de agora, naqueles instantes que antecedem o início dos jogos?

Aquele hino era das coisas mais marcantes... era sinal de que estávamos ali entre os melhores da Europa. Só comparável com o Mundial do México, quando ouvíamos o hino nacional...