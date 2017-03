Pub

Agressões entre o sueco e um defesa do Bournemouth

Não foi nada simpático o duelo entre Zlatan Ibrahimovic, avançado do Manchester United, e Tyrone Mings, defesa do Bournemouth, no jogo que se disputou este sábado e terminou com um empate a um golo. O internacional sueco sofreu uma pisadela na cabeça e como 'troco' acabou por dar uma cotovelada no jogador forasteiro.

No final do jogo o avançado sueco acabou por justificar o lance com o defesa inglês, apontando culpas a Mings. "Eu saltei e defendi-me do impacto dele, que acabou por chocar com a cabeça contra o meu cotovelo", disse Ibrahimovic.

Veja aqui o vídeo dos dois lances.