Ninguém representa a identidade e o nome do clube melhor do que ela, a resistir ao sol e à chuva, nas vitórias e nas derrotas, sem ceder um minuto sequer, como tem feito ao longo dos últimos 20 anos. De ramos sempre erguidos, num incentivo incessante, a partir do topo norte do Estádio Tomás Began Correa, uma árvore tornou-se o mais famoso adepto do Resistencia Sport Club, equipa da segunda divisão do Paraguai: um hincha tão emblemático que é, desde a semana passada, sócio do clube.

A insólita imagem da árvore, um lapacho (espécie sul-americana) de quase 20 metros, levantado no meio de uma das bancadas de cimento do humilde estádio, tem corrido mundo, como símbolo de respeito pela natureza e da excentricidade com que se vive o futebol na América Latina. E a sua história, da árvore que se torna sócio de um emblema centenário - com lugar cativo e direito a cartão e camisola "personalizados" -, deu inesperada fama ao clube do bairro operário Rodrigo Brugada (conhecido como La Chacarita), dos subúrbios da capital paraguaia, Assunção.

"Não somos o clube mais popular do Paraguai, mas somos dos mais respeitados da nossa divisão. E agora tornámo-nos conhecidos mundialmente. És do quinto país da Europa que me telefonam...", conta, ao DN, o presidente do Resistencia SC, Roberto Garcete.

"O nosso hincha mais fiel"

O dirigente mostra um carinhoso respeito pela árvore que se tornou uma espécie de mascote do clube, desde que nasceu - há cerca de 20 anos, sem que alguém a plantasse - numa zona descampada atrás de uma das balizas. Na última presença do Resistencia SC na 1.ª divisão do Paraguai, em 1999, ela já estava lá. E assim continuou, nos bons e nos maus momentos, "de ramos esticados, a abraçar todos os adeptos, num gesto eterno de verdadeira comunhão futebolística".

"Chamamos-lhe o nosso hincha [adepto] mais fiel, porque fica lá 24 horas por dia, a tomar conta das instalações e está ainda mais presente do que os sócios humanos, nas vitórias e nas derrotas, seja debaixo de um calor tórrido ou de tormentas de chuva e de granizo", enfatiza Garcete.

"Que cresça com tranquilidade"

Tamanha "fidelidade" do lapacho, cuja sombra se tornou porto de abrigo dos adeptos nos dias de sol mais inclemente, mereceu o devido reconhecimento dos responsáveis do Resistencia SC, quando foi necessário alargar as bancadas ao topo norte do Estádio Tomás Began Correa: derrubá-lo estava fora de questão. "Pedimos aos engenheiros e arquitetos que trataram das obras de remodelação da infraestrutura que deixassem um espaço para ela [há uma cavidade na bancada em torno do tronco], porque é uma árvore jovem, que continua a crescer em altura e largura e queremos que continue a fazê-lo com tranquilidade", explica Roberto Garcete.

A cerimónia de entronização do lapacho (tajy, na língua local) como sócio n.º 100 do Resistencia SC, com direito a oferta de uma camisola especial, antes do último jogo do clube em casa, serviu também para passar uma mensagem ecológica. "O nosso país é dos que mais sofrem com a desflorestação que afeta toda a América do Sul. Preocupamo-nos muito com isso", frisa o dirigente, lembrando que na naquela região qualquer árvore é mais do que uma simples árvore - é um ponto de encontro da comunidade. "O Paraguai é um país muito quente, onde toda a gente se junta debaixo de uma árvore [a conviver]", esclarece.

A iniciativa de homenagem, realizada em parceria com a PAYCO (Paraguay Agricultural Corporation), incluiu ainda a uma oferta de uma planta a cada espectador que assistiu ao encontro - que terminou com uma vitória do Resi, por 3-2, sobre o Deportivo Liberación. "Os adeptos escolheram-na como símbolo, por isso tornamo-la sócia de nosso amado triângulo vermelho [o emblema do clube], buscando o nascimento de novos adeptos como ela; para que essa árvore todas as semanas se converta em um pouco mais de bosque", concluía o anúncio da distinção.

Falar do bairro por motivos felizes

Esta história vem dar mais algum brilho ao centenário emblema de La Chacarita, celebrado este ano. "É uma oportunidade para divulgar o bairro e o clube. Por vezes somos vilipendiados... é bom falarem de nós por motivos felizes", diz Garcete. Com quatro presenças na 1.ª divisão (1976, 1977, 1981 e 1999) e outros tantos títulos do escalão secundário paraguaio (em 1966 foi campeão, mas não tinha condições para subir de divisão), o Resistencia SC tenta agora reerguer-se, depois de ter passado pela 3.ª divisão em 2011. "Gostávamos de voltar à primeira. No ano passado, ficámos a uns pontitos da subida", conta o presidente, recordando que o clube chegou a formar "vários internacionais do Paraguai e futebolistas que passaram pela Europa, como Felipe Ocampos, do Saragoça, e Júlio César Romero, que esteve no Barcelona [nos anos 1970 e 1980, respetivamente]".

O crescimento não é fácil, para uma equipa sem grandes posses, "de um bairro operário, de gente humilde, que todos os dias vai para a capital trabalhar", como descreve Garcete. No entanto, como os seus adeptos resistem às dificuldades do dia-a-dia, "vivendo numa zona baixa, ao nível da baía de Assunção, sendo permanentemente afetado por inundações", também o Resistencia SC faz jus ao nome e encontrou um símbolo exemplar. A esperança de todos é que neste ano, após um longo hiato, a árvore volte a dar flor - e daí brote mais uma subida à primeira divisão.