Frederico Morais alcançou o maior feito do surf nacional ao alcançar a final de uma etapa do World Tour (perdeu para o brasileiro Felipe Toledo), e numa etapa mítica como é a de J-Bay, na África do Sul. Ainda assim, o português não se deslumbra e deixa o mote para as cinco etapas que faltam cumprir do Mundial: "Reagrupar, recentrar e voltar a focar nos objetivos."

O que lhe passa pela cabeça, neste momento, horas depois de ter subido ao pódio como segundo classificado do Open J-Bay, numa prestação histórica para o surf nacional, e numa prova em que nem começou a ganhar? É fácil assimilar tudo isto?

Não, não é fácil. Foi uma semana inacreditável, um campeonato inacreditável. Desde não ter conseguido ganhar no primeiro round e fazer este comeback até à final, ter de sair da água imediatamente antes de um heat por causa de um tubarão, ter a minha primeira nota dez e a minha primeira final no World Tour, vencendo Fanning, John John e Medina pelo caminho...tudo me aconteceu nesta semana incrível. Mas agora temos de reagrupar, recentrar e voltar a focar nos objetivos.

Os seus pontos mais fortes neste campeonato, além do surf impecável que apresentou até à final, foram a escolha de ondas e a estratégia. É algo que tem vindo a trabalhar? E até que ponto o seu treinador, Richard "Dog" Marsh tem sido importante neste processo?

Sim, sem dúvida que houve um grande input do meu treinador. Ele tem um grande conhecimento acerca das ondas do circuito, dos surfistas. Temos trabalhado muito esses aspetos do surf, não só agora mas em todos os campeonatos e ele tem-me ajudado a encontrar a calma necessária e a aperfeiçoar a escolha de ondas, fatores que são fundamentais a este nível e que se revelaram tão importantes neste campeonato, e com tão bom resultado, felizmente.

Como já referimos, o campeonato não começou da melhor maneira para si: não ganhou na primeira ronda, o que o obrigou a fazer a segunda ronda, de repescagem, mas a partir daí foi num crescendo de forma até à final, eliminando campeões do mundo como John John Florence e Gabriel Medina. Quando é que teve o click que lhe permitiu subir o nível de desempenho neste campeonato?

É difícil identificar um momento. Nunca venho para um campeonato com um objetivo de chegar à final. É evidente que tenho esse desejo, todos os atletas querem ganhar todas as provas em que participam, mas não entro numa prova a pensar nisso; penso no heat em que estou e depois heat a heat até ao fim. Se me perguntar quando foi o click que me fez pensar que podia chegar onde cheguei, eu diria que foi só quando tocou a buzina a anunciar o fim da meia-final.

Mas nem sequer quando venceu a ronda 4, frente ao campeão do mundo em título, John John Florence, e ao tricampeão mundial Mick Fanning? Aí não sentiu nada de diferente?

Não, nem aí. Acho que não houve esse momento; foi tudo um processo, em que tudo foi encaixando: as ondas incríveis e a forma como fomos afinando tudo, em cada treino e em cada heat. A este nível, todos os surfistas são bons e alguns são inacreditáveis, mas dependemos todos do mar, da onda que vem ter contigo, ou não, e da maneira como adaptas. Por isso, não houve um momento mas sim um encadear de situações que se conjugou para chegar a este resultado.

J-Bay já ficou para a história. Agora vem o Taiti e uma das ondas mais perigosas do circuito, Teahupoo. É a sua primeira vez a competir ali, certo? Quais as perspetivas?

Sim, é a minha primeira vez. Não só nunca competi ali como nunca sequer estive no Taiti. Mas ainda antes disso tenho uma prova do Circuito de Qualificação, na Califórnia [US Open, em Huntington Beach, 31 de julho a 6 de agosto] e só depois vou para o Taiti. Vou tentar chegar lá mais cedo para me adaptar ao sítio e à onda. Mas não sei o que esperar, é uma novidade para mim surfar ali.

Com este resultado extraordinário, e com cinco provas ainda no calendário, está em muito boa posição para se sagrar o rookie do ano, ou seja o melhor estreante do World Tour 2017. É o seu maior objetivo neste momento?

Sim, com este resultado estou em 12.º lugar do ranking mundial, o que me coloca logo atrás do Connor O"Leary, que está em 10.º. É evidente que seria muito bom ser o rookie do ano, significava que tinha conseguido uma boa classificação final e o meu objetivo. Sim, porque mais do que qualquer coisa, este ano, o meu objetivo passa por requalificar-me e estar a competir no World Tour em 2018.