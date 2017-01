Pub

31.ª edição arranca este sábado com o Gabão-Guiné Bissau

O treinador Paulo Duarte, selecionador do Burkina-Faso, vai ser o único representante português na Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), numa 31.ª edição que vai contar com 18 jogadores, grande parte da Guiné-Bissau, que atuam em Portugal.

No Gabão, o Sporting de Braga vai ser clube português mais representando, com três jogadores, embora apenas um, o avançado egípcio Hassan, seja utilizado na primeira equipa dos minhotos.

Na sua estreia absoluta na fase final da CAN, a Guiné-Bissau vai levar 13 futebolistas que competem nos campeonatos portugueses, embora só três atuem no principal escalão: Abel Camará, no Belenenses, João Mário, no Desportivo Chaves, e Candé, no Tondela.

Além do trio guineense e do bracarense Hassan, a I Liga vai ter ainda mais quatro representantes, sendo que se destaca o médio argelino Brahimi, que atua no FC Porto. Bakary Sané, do Moreirense, vai defender as cores do Burkina-Faso, Marega, do Vitória de Guimarães, estará no Mali e Kizito, do Rio Ave, foi chamado pelo Uganda.

Depois da presença em 2012, Paulo Duarte vai voltar a estar presente numa fase final da CAN e novamente no comando do Burkina-Faso. Há cinco anos, o treinador luso não passou da fase de grupos.

Também no banco de suplentes, mas no do Gabão, vai estar um 'velho' conhecido do futebol português, o espanhol José António Camacho, que passou duas vezes pelo comando técnico no Benfica.

A seleção de Marrocos vai ter no centro da defesa Manuel da Costa, um jogador que chegou a representar a seleção portuguesa nos escalões jovens e que, em 2014, optou por defender a nação norte-africana.

Aboubakar (Camarões), Slimani e Soudani (Argélia), Carcela-González (Marrocos) e Christian Atsu (Gana), todos jogadores que já aturam na I Liga, vão marcar também presença na próxima edição da CAN, que vai ser disputada entre 14 de janeiro e 05 de fevereiro.

Lista dos 'portugueses' convocados:

- Gabão: Serge Kevyn (União de Leira)

- Burkina-Faso: Bakary Saré (Moreirense)

- Guiné-Bissau: Jonas Mendes (Salgueiros), Lassana Camará (Académico de Viseu), Tomás Dábo e Piqueti (Sporting de Braga), Eridson (Freamunde), Abel Camará (Belenenses), Nani Soares (Felgueiras), Juary Soares (Mafra), Agostinho Soares (Sporting Covilhã), João Mário (Desportivo Chaves), Aldair (Olhanense), Candé (Tondela) e Rui Dabó (Cova Piedade).

- Argélia: Brahimi (FC Porto)

- Mali: Marega (Vitória de Guimarães)

- Egito: Hassan (Sporting de Braga)

- Uganda: Kizito (Rio Ave)