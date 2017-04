Pub

Muito mudou desde o duelo de Braga e Sporting em dezembro: hoje, "estreia-se" Abel, com os leões a quererem dedicar a vitória a Jesus

Cento e trinta e quatro dias depois, muito mudou: Sp. Braga e Sporting reencontram-se hoje, na cidade minhota (18.00, Sport TV1), com estados de espírito bem diferentes do alento bracarense e desânimo leonino com que se concluiu o último duelo entre si (0-1 em Alvalade, a 18 de dezembro). Os leões vivem a melhor fase da temporada, os arsenalistas estão na ressaca de mais uma troca de treinador. E, de ambos os lados, o foco estará nos bancos, por causa da "estreia" de Abel Ferreira e do luto de Jorge Jesus.

Há quatro meses, o Sporting entrava em queda: sofria a segunda derrota seguida (após o 2-1 na Luz), caía para 4.º lugar e estendia a espiral de deslizes (empates em Chaves e nos Barreiros, derrota no Dragão) que o afastaria da luta pelo título. Já o Sp. Braga parecia levantar-se: com Abel Ferreira ao leme - como treinador interino, após a saída de José Peseiro -, vencia em Alvalade, ganhava alento para o resto da época, e subia ao pódio, parecendo ameaçar o emblema leonino.

No entanto, cumprida uma volta, tudo mudou: os leões vivem o melhor momento da temporada (dez jogos sem perder) e ainda espreitam, à distância, o 2.º lugar, enquanto os arsenalistas passam por mais uma mudança de treinador, não têm qualquer hipótese de chegar ao pódio e até o 4.º posto veem como algo distante. O panorama é bem diferente do de dezembro. Só se repetem as presenças de Jorge Jesus e de Abel Ferreira nos bancos.

O técnico do Sporting falhou ontem o treino e a antevisão do jogo, devido ao funeral do pai - Virgolino António de Jesus (antigo futebolista do emblema verde e branco) faleceu na sexta-feira, aos 92 anos. No entanto, hoje, Jorge Jesus já estará com a equipa em Braga. "Quando se perde um ente querido é sempre um momento de dor, mas o Jorge vai voltar com dedicação e paixão. E de certeza que os jogadores vão estar com ele: vamos tentar dar-lhe a vitória, que merece", afirmou o treinador adjunto dos leões, Raul José, ao perspetivar a partida de hoje.

Para o Sporting, o objetivo é claro: "Fazer os 12 pontos e acabar esta ponta final com 14 jogos sem conhecer o sabor da derrota", fixou Raul José, lembrando, no entanto, que o Sp. Braga "é uma equipa forte", que "tem jogadores de grande qualidade e muito poder em casa". De resto, o adjunto de Jorge Jesus julga que o emblema minhoto "não irá mudar assim tanto", apesar da troca no comando técnico.

A partida marca a estreia de Abel Ferreira como treinador principal do Sp. Braga - após a breve passagem, como interino, no jogo da primeira volta. Admitindo que se trata de "um jogo especial", mas que foi preparado "como qualquer outro", o técnico, de 38 anos, vindo da equipa B arsenalista, promete "lutar até ao último segundo pela vitória".

Esperando "um Sporting moralizado, que passa pelo melhor momento da época", Abel - também ex-jogador de ambos os clubes e antigo treinador dos juniores e dos B dos leões - garante estar pronto para lhe fazer frente, como aconteceu na primeira volta. "Vamos procurar enganar o adversário, que goza de uma confiança que na altura não tinha. Vamos tentar ser organizados e competitivos e dar uma alegria aos nossos adeptos", concluiu, na antevisão da partida.