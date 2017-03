Pub

Guilherme Pina bateu marca com quase dez anos, nos 1500 metros

O nadador Guilherme Pina destacou-se hoje ao bater o recorde nacional absoluto e sénior dos 1.500 metros livres, no primeiro dia dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, que decorrem em Coimbra.

O atleta do Sporting obteve o tempo de 15.15,12 minutos, ultrapassando a melhor marca nacional que pertencia a Fernando Eurico Costa desde agosto de 2007, com 15.16,22, obtida em representação da seleção nacional.

Guilherme Pina conseguiu mínimos para participar nos campeonatos mundiais de natação em Budapeste, em julho.

Na mesma prova, António Pinto, do Lousada SXXI, conseguiu o terceiro lugar, com o tempo 15.56,84 minutos, e obteve mínimos nacionais para os europeus de juniores em Netanya (Israel), de 26 junho a 02 julho.

Nos 1.500 metros livres femininos, a nadadora Tamila Hryhorivna Holub, do Braga, venceu a prova e bateu o recorde nacional sénior, com o tempo de 16.35,23 minutos.

Outro dos destaques do primeiro dia de competição vai para Raquel Pereira, do Algés, que bateu o recorde nacional de juniores na prova de 200 metros estilos, com o tempo 2.17,22 minutos, roubando 25 décimos de segundo à anterior marca de Victoria Kaminskaya.

Com este resultado, a nadadora obteve ainda mínimos para os campeonatos do mundo e europeus de juniores, que vão decorrer em Budapeste (Hungria) e em Netanya (Israel), em junho e julho.

Nos 100 metros livres, Beatriz Mendes Viegas, do Tavira Natação, obteve o recorde nacional de juniores 17 na primeira sessão do dia, com o tempo de 57,63 segundos, e os mínimos para participar no campeonato europeu.

Miguel Duarte Nascimento, do Benfica, também obteve os mínimos para os campeonatos do mundo, na prova de 200 metros mariposa, com o tempo de 1.57,09.

Pódios do primeiro dia:

FEMININOS:

- 1.500 livres:

1. Tamila Hryhorivna Holub (Braga), 16.35,23 minutos.

2. Angélica Maria André (Fluvial Portuense), 17.18,13.

3. Vânia Soares Neves (Fluvial Portuense), 17.22,78.

- 50 costas:

1. Rafaela Gomes Azevedo (Algés), 29,80 segundos.

2. Inês Camacho Fernandes (Sporting), 30,20.

3. Ana Margarida Guedes (Ginásio de Vila Real), 30,56.

- 100 livres:

1. Ana Pinho Rodrigues (Estamos Juntos), 57,45 segundos.

2. Diana Margarida Durães (Benfica), 57,79.

3. Beatriz Mendes Viegas (Tavira Natação), 57,81.

- 200 mariposa:

1. Victoria Kaminskaya (Estrelas S. João de Brito), 2.13,73 minutos.

2. Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), 2.14,62.

3. Giovanna Vaz Vargas (Náutico Marinha Grande), 2.17,62.

- 200 estilos:

1. Raquel Gomes Pereira (Algés), 2.17,22 minutos.

2. Inês Neto Rocha (Aquático Pacense), 2.22,78.

3. Madalena Gomes Azevedo (Algés), 2.23,81.

MASCULINOS:

- 1.500 livres:

1. Guilherme Filipe Pina (Sporting), 15.15,12 minutos.

2. Alexandre Valdagua Coutinho (Columbofilia Cantanhedense), 15.50,57.

3. António Fernando Pinto (Lousada SXXI), 15.56,84.

- 50 costas:

1. Alexis Manacas Santos (Sporting), 25,70 segundos.

2. Gabriel Jose Lopes (Louzan Natacao),26,13.

3. Francisco Rogerio Santos (Sporting), 26,70.

- 200 mariposa:

1. Miguel Duarte Nascimento (Benfica), 1.57,09 minutos.

2. Nuno Gonçalo Quintanilha (Belenenses), 2.02,01.

3. Pedro André Santos (Algés), 2.02,86.

- 100 livres:

1. Diogo Filipe Carvalho (Galitos/Bresimar), 51,04 segundos.

2. Igor Araújo Mogne (Sporting), 51,27.

3. Francisco Rogério Santos (Sporting), 52,31.