Pub

DN escolheu um conjunto de jogadores que são novidade no futebol português mas que prometem chegar, ver e vencer.

O DN procurou, analisou e escolheu um onze em estreia no futebol português, mas que ameaça chegar, ver e ser bem-sucedido na nossa I Liga em 2017/18. A escolha não foi fácil, até porque se olharmos para dois dos candidatos ao título, o FC Porto ainda não contratou no mercado internacional, e o Benfica apenas recrutou além fronteiras o suíço Haris Seferovic como alguém capaz de se impor no imediato. Assim sendo, a lógica faz com que recorramos a potenciais titulares do Sporting para construir a base desta formação, encaixada no 4x1x3x2 que parece ser o sistema predileto dos principais emblemas nacionais. O próprio Sp. Braga deu preferência ao mercado português para dotar o plantel de mais qualidade, conforme se viu na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

O lateral-direito Piccini, o central Jérémy Mathieu, o extremo Acuña e o médio Bruno Fernandes são, pois, presenças obrigatórias, com o centrocampista a ter a particularidade de ser o único português do onze, pois nunca tinha atuado em Portugal enquanto sénior. Outro reforço leonino por estrear nas competições nacionais, Seydou Doumbia, tem um currículo invejável, mas pelo que se viu na pré-época, acabámos por selecionar outros jogadores para a dupla de ataque até porque não é garantido que o marfinense seja uma aposta imediata de Jorge Jesus para o onze titular.

Os dois lugares da frente foram mesmo aqueles em que houve maior dificuldade em atribuir. A escolha acabou por recair no benfiquista Seferovic e no vimaranense Estupiñán, mas há bastantes avançados que prometem abanar as redes no ano de estreia no nosso país. Além de Doumbia, há que fazer menções honrosas aos colombianos Wilmar Jordán (Desp. Chaves) e José Valencia (Feirense), ao polaco Mateusz Zachara (Tondela) e ao panamiano Ricardo Clarke (Boavista).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

E claro que, quando se fala em onzes deste tipo, há sempre a necessidade de fazer uma ou outra adaptação. Devido à ausência de laterais esquerdos estreantes no nosso campeonato, optámos por desviar o brasileiro Bebeto (Marítimo) do lado direito da defesa para o flanco canhoto.

Por falar em brasileiros, essa é a nacionalidade mais representada nesta equipa. Além do defesa maritimista, há o experiente guarda-redes Muriel (Belenenses) e duas jovens promessas, o médio Bruno Ramires (Moreirense) e o extremo Gabrielzinho (Rio Ave). E até podiam ser mais, porque Lucas Evangelista (Estoril), emprestado pela Udinese e com passagens por São Paulo e Panathinaikos, é outro dos nomes já com algum currículo que vai pisar pela primeira vez os palcos lusitanos. No entanto, no centro da defesa é 100 por cento francês, com o sportinguista Mathieu e o boavisteiro Sparagna.

Nome: Muriel

Clube: Belenenses

Posição: Guarda-redes

Nacionalidade: Brasileira

Idade: 30 anos

Internacional sub-20 pela sempre conceituada seleção canarinha, Muriel chega à baliza do Belenenses já com muita experiência acumulada, depois de ter alinhado pelo Internacional de Porto Alegre em cerca de 200 partidas. Domingos Paciência tem depositado toda a confiança nele.

Nome: Piccini

Clube: Sporting

Posição: Lateral direito

Nacionalidade: Italiana

Idade: 24 anos

Foi um dos primeiros reforços do Sporting para a nova época, o que prova que Jorge Jesus viu nele capacidade para se impor em Alvalade. É verdade que o treinador já pediu concorrência para o ex-lateral do Betis, mas o lado direito da defesa vai sendo deste jogador de elevada envergadura (1,89 m).

Nome: Sparagna

Clube: Boavista

Posição: Defesa central

Nacionalidade: Francesa

Idade: 22 anos

Com carimbo de internacional sub-21 por França, chega ao Bessa oriundo do Marselha, histórico clube onde se formou e pelo qual alinhou perto de duas dezenas de ocasiões. Na temporada passada, esteve cedido ao Auxerre, da II Liga gaulesa, no qual foi utilizado com bastante regularidade.

Nome: Mathieu

Clube: Sporting

Posição: Defesa central

Nacionalidade: Francesa

Idade: 33 anos

Chega a Alvalade já consagrado, depois de ter conquistado tudo e mais alguma coisa ao serviço do Barcelona, e tem a missão de devolver estabilidade à defesa leonina. É o jogador com currículo mais invejável do onze, mas em contraponto tem igualmente um historial recente pouco favorável ao nível de lesões.

Nome: Bebeto

Clube: Marítimo

Posição: Lateral direito

Nacionalidade: Brasileira

Idade: 27 anos

Tem nome de craque o substituto de Patrick Vieira no lado direito da defesa maritimista. Foi titular na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa e promete agarrar o lugar. Formado no Bahia, passou grande parte da carreira nas divisões secundárias brasileiras, tendo chegado oriundo do Moto Club (Série C).

Nome: Bruno Ramires

Clube: Moreirense

Posição: Médio defensivo

Nacionalidade: Brasileira

Idade: 23 anos

Ligado contratualmente ao Cruzeiro, vem para Portugal por empréstimo do grande de Belo Horizonte, pelo qual até chegou a ser aposta regular quando o treinador era Paulo Bento. Durante o primeiro semestre deste ano, esteve cedido ao Vitória, pelo qual alinhou na Taça do Brasil e no estadual baiano.

Nome: Bruno Fernandes

Clube: Sporting

Posição: Médio centro

Nacionalidade: Portuguesa

Idade: 22 anos

Vai finalmente estrear-se na I Liga, depois de quatro temporadas no campeonato italiano, ao serviço de Udinese e Sampdoria. Blindado com uma cláusula de rescisão cifrada em 100 milhões de euros, foi contratado para assumir o papel de maestro no meio-campo do Sporting, que deverá ficar órfão de Adrien.

Nome: Gabrielzinho

Clube: Rio Ave

Posição: Extremo

Nacionalidade: Brasileira

Idade: 21 anos

Não é internacional jovem nem passou por algum dos clubes mais importantes do Brasil, mas tem nele depositada a confiança dos dirigentes do Rio Ave, que bateram o próprio recorde de transferências ao pagar 800 mil euros ao Linense pelo passe do jogador, que ficou com cláusula de rescisão de 15 milhões.

Nome: Acuña

Clube: Sporting

Posição: Extremo

Nacionalidade: Argentina

Idade: 25 anos

Era uma das principais estrelas do campeonato argentino, onde brilhava ao serviço do Racing Club, o que lhe tem valido chamadas recentes à seleção albiceleste e a transferência para o Sporting, que o contratou por 9,6 milhões de euros, tornando-o o segundo reforço leonino mais caro de sempre.

Nome: Seferovic

Clube: Benfica

Posição: Avançado

Nacionalidade: Suíça

Idade: 25 anos

Contratado para fazer sombra a Jonas, revelou mira afinada durante a pré-época e é candidato a começar a I Liga a fazer dupla de ataque com o goleador brasileiro, em detrimento de Jiménez e Mitroglou. Internacional suíço em mais de 40 jogos, já passou pelos campeonatos de Itália, Espanha e Alemanha.

Nome: Estupiñán

Clube: V. Guimarães

Posição: Avançado

Nacionalidade: Colombiana

Idade: 20 anos

Contratado por 1 milhão de euros ao Once Caldas, tem sido um dos destaques da pré-temporada vimaranense. Na retina dos adeptos está ainda o fantástico golo que apontou na recente vitória frente ao Sporting (3-0), em Rio Maior. Fazer esquecer Marega é a missão deste jovem artilheiro sul-americano.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.