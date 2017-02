Pub

Em ano de regresso, as leoas vão tentar roubar a liderança ao Sp. Braga e logo em estreia no Estádio José Alvalade, enquanto esperam pela maior assistência de sempre em Portugal. Rita Fontemanha, Amélia Pereira e Ana Borges lançam o desafio a Benfica e FC Porto

O Sporting-Sporting de Braga que se realiza hoje, tendo como novidade o facto de se disputar no Estádio José de Alvalade, ao invés da Academia, não decide apenas quem se poderá sagrar campeão nacional, numa altura em que as duas equipas lideram a prova com as minhotas a posicionarem-se no topo devido à diferença de golos e isto numa época em que os dois clubes aceitaram o convite da Federação Portuguesa de Futebol para formar uma equipa de futebol feminina.

Para as jogadoras leoninas há objetivos a concretizar com este duelo, a começar pela tentativa de estabelecer um novo recorde de assistência num encontro de futebol feminino em Portugal e que se encontra registado em 3415 pessoas no Portugal-Roménia do ano passado, realizado no Restelo, o qual foi o primeiro passo rumo a uma presença inédita num Europeu.

"Esperamos que o público venha ao estádio, não só pelo Sporting mas pelo futebol feminino em Portugal. Eu já joguei perante mais de 30 mil pessoas em Wembley numa final da Taça de Inglaterra", diz ao DN a experiente Ana Borges, que está em Alvalade emprestada pelo Chelsea e que tem esperança de um dia ver uma moldura humana semelhante em Portugal: "Agora é impensável isso suceder, mas isto é um caminho longo e com o trabalho que vejo a ser feito em Portugal pelos clubes, pela federação e associações, acredito que isso vai concretizar-se."

Ainda assim, a avançada parece preparada para o pior: "Se não houver novo recorde não ficarei desiludida, temos de perceber que as pessoas têm outras coisas para fazer, mas claro que eu, as minhas colegas e as nossas adversárias gostávamos que fosse batido ainda por cima aqui em Alvalade."

A madeirense Amélia Pereira, há quatro semanas em Alvalade, também espera que o jogo desta tarde entre para a história do futebol português: "Com o nível de apoio que temos tido e o marketing em torno deste jogo, que é grande e é mesmo o jogo do campeonato, sinto que vamos bater esse recorde."

"Já joguei perante três mil pessoas quando atuava no Atlético de Madrid, para mim também será um recorde pessoal e um momento importante para o Sporting que pode entrar na história do futebol feminino", diz Rita Fontemanha, lateral do clube de Alvalade. Para já há um passo enorme a ser dado. "É muito importante jogarmos neste estádio, trabalhamos há muito para disputar um jogo aqui ou noutro estádio que tenha futebol masculino. É uma mais-valia para nós", sustenta Ana Borges.

Já a madeirense Amélia Pereira, que queria "dedicar um golo" ao seu conterrâneo Cristiano Ronaldo mas teve o azar de se lesionar no último treino antes do jogo, sabe bem o que precisa de acontecer para que o futebol feminino suba de patamar em Portugal: "Gostava de defrontar na próxima época o Benfica e o FC Porto. Isso seria uma mais-valia para o nosso campeonato. Esta época marca uma nova era e se os outros dois grandes do nosso futebol aderissem seria extraordinário."

A mesma opinião tem Rita Fontemanha. "Este ano já se nota maior visibilidade com a entrada de Sporting e Sp. Braga no futebol feminino, ainda por cima no ano em que a seleção conseguiu o apuramento para o Europeu. Não tenho a mínima dúvida de que se o Benfica e o FC Porto também criassem equipas femininas isso chamaria mais pessoas. Seria uma rampa de lançamento enorme para o futebol feminino em Portugal", confessa ao DN a estudante de Desporto.

O título que falta e a tremideira

Cada futebolista é uma história e Ana Borges tem uma que passa pela sua vontade de permanecer no Sporting. "Estou emprestada pelo Chelsea e em junho tenho de voltar para Londres. Gostava de ficar em definitivo, porque estou mesmo no meu clube, mas isso não depende só de mim. Este é o título que me falta e ao serviço do clube do meu coração terá mais gosto. Sentir--me-ei realizada se for campeã e ganhar a Taça de Portugal", afirma com ar sério.

O DN esteve junto ao relvado de Alvalade, uma novidade para as jogadoras leoninas. E também uma fonte de tremideira. "É normal algum nervosismo, mas quando o jogo começar os nervos terminam de vez", sublinha Amélia enquanto apontava para o tapete verde onde Adrien, Bas Dost e companhia costumam mostrar os seus dotes numa altura em que ainda acreditava que ia jogar.