Pub

Franceses rendidos ao português que fez do clube monegasco "um exemplo para os outros clubes", diz ex-internacional Djorkaeff.

A vitória sobre o Manchester City fez aumentar o deslumbramento com que França e a Europa do futebol olham atualmente para Leonardo Jardim e para o seu Mónaco. Depois de um início ao "pé coxinho" na sua aventura francesa, que arrancou em 2014, e de muitas críticas ao seu estilo de jogo, considerado "defensivo", nesta época o treinador português já convence até os mais céticos. Youri Djorkaeff, antigo internacional francês que passou pelo Mónaco, diz mesmo que Jardim está a mudar um pouco a mentalidade do futebol gaulês.

"Quando ele chegou, o Mónaco tinha clara intenção de vencer com base no dinheiro. Havia muitos milhões para serem gastos a reforçar o plantel e, por isso, chegaram jogadores como Falcao ou James Rodríguez. Quiseram impor grandes jogadores e fazer disso uma equipa. Não resultou, o futebol não era suficiente e as estrelas não resolviam. Mas Leonardo Jardim percebeu que podia fazer as coisas de outra maneira", começou por dizer Djorkaeff ao DN.

"Penso que ele percebeu todas as potencialidades do Mónaco, tudo o que podia fazer de base. Montou-se uma estrutura que poderia permitir que ganhasse muitas coisas num prazo mais alargado, trabalhando os jovens. A direção também percebeu isso e, em vez de gastar milhões em jogadores que dificilmente se adaptariam, procurou fazer as coisas de outra forma. Agora eles são a melhor equipa a jogar em França e estão a mudar mentalidades. Os outros clubes entendem também que podem fazer o mesmo com o que têm, não precisam de gastar milhões", salientou o antigo internacional francês, que agora está radicado em Nova Iorque.

"O que o Mónaco está a fazer não fica apenas em França, está a ser divulgado em todo o mundo. Têm dos melhores jovens mundiais, que vão passar pelas melhores equipas do mundo. Bernardo Silva? Sim, um enorme talento, uma pérola, tal como Mbappé ou Bakayoko", disse o francês, que também acredita que Leonardo Jardim deverá rumar em breve a outras paragens. "Acredito que sim. Já demonstrou que tem muitas qualidades, sabe trabalhar com jovens e no mundo do futebol as principais equipas querem trabalhar com futebolistas novos", afirmou o antigo jogador, atualmente com 49 anos.

Em França, de resto, os elogios são generalizados, como conta o jornalista Fabrice Perrine. "Antes, ele era muito criticado pelo seu futebol bastante defensivo, mas agora o seu estilo é completamente diferente, pois também tem outros futebolistas diferentes. É um futebol muito entusiasmante e é elogiado por todos. Os treinadores dos principais clubes, como o PSG ou do Nice, elogiam-no, Guardiola fez questão de valorizar o trabalho que ele tem feito nos últimos anos e por isso não é de estranhar o interesse de outros clubes, ou mesmo do Mónaco em querer renovar com ele", diz Perrine, considerando difícil que Jardim permaneça no Mónaco muito mais tempo.

"Será muito complicado. É verdade que tem uma grande equipa, composta por jovens, mas esses jovens vão ser cobiçados e vão acabar por ir para grandes clubes. A equipa irá partir-se. Leonardo Jardim fê-los crescer, mas certamente quererá também crescer em outro lado. Se for campeão acredito que possa sair já no final desta temporada", vaticinou o jornalista.