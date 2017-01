Pub

Mais uma grande exibição de Zivkovic numa noite de hat trick de Mitroglou. Até André Almeida se estreou a marcar pelo Benfica

O Benfica está apurado para as meias-finais da Taça de Portugal, onde vai medir forças com o Estoril. Ontem, o Leixões acabou por ser uma presa fácil para a águia (6-2), que continua a ser extremamente cínica e eficaz na hora de marcar golos. Os encarnados decidiram o apuramento nos primeiros 40 minutos. Com mais cautelas do que o expectável, pois o adversário era da II Liga, Rui Vitória entendeu que a melhor solução era resolver cedo para depois descansar com o decorrer dos minutos. E foi isso mesmo que aconteceu.

É verdade que o futebol praticado pelas águias nem foi brilhante, mas foi o suficiente para que em pouco mais de 15 minutos decidisse o encontro. Não deixavam o Leixões passar do seu meio-campo, pressionando logo na defesa a equipa treinada por Daniel Kenedy, e as oportunidades após o primeiro quarto de hora foram surgindo. Os golos de Pizzi, André Almeida (ao 148.º jogo pelas águias marcou pela primeira vez) e Jonas, entre os 21" e os 38", não apanharam ninguém de surpresa, até porque o Leixões não conseguia sequer incomodar Júlio César.

Curiosamente, na única vez que chegaram à área encarnada, aos 44", até marcaram. Fati fugiu pela direita, encontrou Porcellis no meio da área e este só teve de encostar. Júlio César ficou a olhar, sem hipóteses, ele que nem sequer ainda tinha tocado na bola.

O golo do Leixões (na altura o 3-1) deu alguma alma aos comandados de Kenedy, que entraram melhor do que o Benfica no segundo tempo. Já sem Pizzi, os encarnados demoraram a assentar o jogo e o Leixões pregou alguns sustos nos dez primeiros minutos da segunda parte. Pecaram na finalização e quando Zivkovic sacou uma grande penalidade, aos 59", que Mitroglou marcou (Jonas deu-lhe a bola), os "bebés" viram qualquer réstia de esperança cair por terra.

Com a velocidade do sérvio e a inteligência de Jonas a distribuir jogo para Mitroglou, as águias voltaram a tomar as rédeas da partida e as oportunidades surgiam quase jogada atrás de jogada. Curiosamente, até foi novamente o Leixões a marcar, aos 67", outra vez por Porcellis, em mais uma desatenção defensiva. Mas nem este golo devolveu alma ao Leixões, pois poucos minutos volvidos, aos 71", Mitroglou voltava a marcar, após mais um lance mágico de Zivkovic pela esquerda. O grego, aliás, parecia sempre no sítio certo e já nos descontos haveria de carimbar o seu hat trick, quando Carrillo o encontrou sozinho na área e este só teve de encostar.

Uma vitória sem qualquer tipo de contestação por parte do Benfica, que também aproveitou para dar descanso a Jonas e Samaris nos minutos finais da partida, mas o técnico terá tirado mais alguns apontamentos menos positivos em relação à defesa. É que nos últimos dois jogos, frente ao Boavista e ontem com o Leixões, as águias sofreram cinco golos. É verdade que também marcaram nove, mas o facto é que nas 11 anteriores partidas ao jogo com os do Bessa só tinham sofrido três.