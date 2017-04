Pub

Os procuradores alemães confirmaram estar a investigar caso como terrorismo

As autoridades alemãs anunciaram esta tarde a detenção de um islamita por suspeita de envolvimento no ataque com explosivos ao autocarro do Borussia Dortmund, esta terça-feira.

A procuradoria confirmou a realização de buscas no apartamento de dois suspeitos e a detenção de um deles. "O motivo exato do ataque é desconhecido de momento", disse, mas admitiu estar a encarar o mesmo como tendo um fundamento terrorista.

"A pista islamita é possível", disse a porta-voz da procuradoria, Frauke Koehler, dando conta da existência de três cartas iguais a reivindicar o ataque com três explosivos, no qual um jogador da equipa alemã e um polícia ficaram feridos.

Essas cartas faziam referência à participação da Alemanha na coligação militar contra o grupo extremista Estado Islâmico e estão a ser analisada por especialistas em radicalismo islâmico para determinar a sua veracidade. De acordo com a porta-voz da procuradoria alemã, as cartas exigem o regresso dos Tornados alemães da Síria e o encerramento da base de Rammstein.

Segundo vários órgãos de comunicação, começa com referência a "Alá, o clemente, o misericordioso", e faz alusão ao atentado 'jihadista' registado em dezembro num mercado de natal em Berlim, e denuncia que aviões caça Tornado alemães participam no homicídio de muçulmanos no califado autodesignado Estado Islâmico (EI).

Mas os investigadores estão também a verificar declarações encontradas na internet que indicam ligações à esquerda mais radical, que pretendia punir o clube por alegadamente não se opor fortemente ao racismo. A procuradoria tem, no entanto, dúvidas acerca da veracidade desta mensagem.

De acordo com a mesma responsável, os explosivos continham metal para provocar danos maiores aquando da explosão. "Podemos dizer que foi uma sorte nada mais grave ter acontecido", disse Frauke Koehler, revelando que ainda está a ser investigada a forma como os explosivos foram detonados e que substância foi usada.

Polícia diz não existirem indícios de ameaças para jogo Bayern-Real Madrid

Um porta-voz da polícia de Munique garantiu hoje que não existem indícios de ameaças para o jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol.

Segundo mesmo porta-voz, as autoridades de Munique estão em permanente contacto com as de Dortmund, um dia depois de o autocarro do Borussia ter sido alvo de três explosões, quando seguia para o estádio Signal Iduna Park, onde iria defrontar o Mónaco para a mesma fase da 'Champions'.

"De momento, não podemos dizer se vamos reforçar as medidas de segurança que já planeámos [para o jogo de hoje]. À margem do que sucedeu em Dortmund, já tínhamos planeado fortes medidas de segurança. Ainda hoje haverá uma reunião para avaliarmos se é necessário reforçar o contingente", disse o mesmo porta-voz à agência espanhola EFE.

Três explosões atingiram na terça-feira o autocarro do Borussia Dortmund, com o defesa espanhol Marc Bartra, que entretanto foi operado, a ficar ferido no punho da mão esquerda.

O jogo entre o Borussia e o Mónaco acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de hoje.

Horas depois do incidente, o chefe da polícia local, Gregor Lange, as explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund visavam especificamente o veículo que transportava a equipa alemã.