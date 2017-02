Pub

O Melbourne Cricket Ground tem capacidade para albergar 100 mil pessoas e vai receber pela segunda vez um jogo da Argentina de Messi, que já atuou naquele estádio em 2007, num jogo com a Austrália, que venceu por 1-0.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, esta sexta-feira, que a seleção canarinha vai defrontar a Argentina, num jogo amigável marcado para o dia 9 de junho. O encontro será realizado em Melbourne, no maior estádio de cricket do mundo, o Melbourne Cricket Ground.

O jogo já tinha sido anunciado pela imprensa australiana, em dezembro, mas ainda não tinha data definida. E servirá para as duas seleções prepararem a participação na Taça das Confederações, prova que também contará com Portugal - o campeão da Europa.

"Não existe encontro melhor no mundo do futebol do que uma partida entre Brasil e Argentina e vai-se realizar em Melbourne", congratulou-se o diretor de turismo do estado de Vitória, John Eren.

O amigável está agendado para seis dias depois da final da Liga dos Campeões. Ora, para que as principais figuras das duas seleções, Neymar e Messi, possam ser os atores principais, o Barcelona não pode chegar à final da liga milionária...

