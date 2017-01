Pub

No downhill de Garmisch-Partenkirchen, sua segunda prova após um longo calvário, a norte-americana regressou às vitórias

No final, cedeu à emoção: "Cheguei cá ao fundo e chorei. Trabalhei muito duro para voltar e, às vezes, até parece que foi muito rápido... Muita gente ignora o tempo, energia, sangue, suor e lágrimas que foram precisos para voltar sem qualquer treino e saltar para aqui", disse uma comovida Lindsey Vonn, após vencer ontem a prova de downhill de Garmisch-Partenkirchen (Alemanha). Para a rainha do esqui alpino, o triunfo de ontem - o seu 77.º em etapas da Taça do Mundo - não foi apenas mais um: foi uma prova de vida, após um ano afastada dos pódios, abalada por lesões graves.

Vonn, de 32 anos, tem um percurso marcado por vitórias, recordes e - nos últimos anos - lesões. Afastada da competição desde fevereiro de 2016, a esquiadora passou pela "mais difícil recuperação da carreira", para tratar duas graves lesões. No entanto, conseguiu regressar rapidamente ao mais alto nível: na segunda prova após o retorno, voltou a triunfar. "Estou tão feliz por só ter levado duas provas a regressar ao topo. Para ser honesta, não sabia do que seria capaz. Dei tudo o que tinha, tentei arriscar mais e acreditei em mim mesma", afirmou, após festejar de lágrimas nos olhos.

Lindsey Vonn concluiu a descida alemã em 1:43,41 minutos, com 15 segundos de avanço sobre a suíça Lara Gut, atual campeã do mundo, e 48 sobre a germânica Viktoria Rebensburg. "Surpreendi-me a mim mesma e às minhas rivais. É incrível. Não tenho palavras para descrever [a emoção]", acrescentou Vonn.

"Não esperava que ela o conseguisse, porque teve alguns problemas nos treinos. É impressionante, até porque ficamos com a sensação de que não está a esquiar nos seus limites", confirmou Rebensburg. Afinal, ninguém contava com uma façanha assim de quem apenas voltara à competição na semana passada - foi 13.ª na prova de downhill de Altenmarkt (Áustria) - e partira o braço direito, ficando com limitações nos tendões da mão, há dois meses e meio.

Essa grave lesão - fruto de um acidente num treino em Coopen Mountain, no Colorado (EUA), em finais de novembro - foi das piores coisas que podiam ter acontecido à norte-americana, quando se preparava para regressar à competição, após ter sofrido três fraturas no joelho esquerdo, numa prova em Andorra, em fevereiro. "Tive de lutar para fazer coisas tão simples como pentear-me ou calçar as luvas de esqui", descreveu, então, a esquiadora, que teve de fazer mais de 300 horas de fisioterapia para recuperar o controlo do braço.

Ainda assim, Lindsey Vonn - uma estrela dentro e fora das pistas de esqui - logo regressou à ribalta, com o triunfo em Garmisch-Partenkirchen, precisamente o palco da sua última vitória na Taça do Mundo, a 6 de fevereiro do ano passado. Com 77 etapas no currículo, a estado--unidense é, de longe, a esquiadora mais bem-sucedida de sempre e persegue o recorde absoluto (86), do sueco Ingemar Stenmark (que competiu entre 1973 e 1989).

De resto, a vitória de ontem, na sua disciplina preferida, é o melhor indicador que Lindsey Vonn poderia desejar, quando se aproximam os Campeonatos Mundiais de esqui alpino (decorrem de 6 a 19 de fevereiro em St. Moritz, Suíça). A esquiadora - que iniciou recentemente um braço-de-ferro com a Federação Internacional de Esqui para que a autorizem a competir com homens - tem no palmarés seis medalhas em mundiais e duas em Jogos Olímpicos (em downhill e em Super-G).