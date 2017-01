Pub

Técnico tornou-se campeão europeu e mundial no primeiro ano como treinador principal e tem novos planos para Cristiano Ronaldo: "Às vezes tem que descansar"

A entrada do Real Madrid em 2016 não foi feliz no universo merengue. Rafa Benítez vivia os últimos dias no comando técnico do clube madridista, a equipa era 3.ª classificada na Liga espanhola e o futebol praticado não entusiasmava ninguém. Um ano depois, o Real Madrid vive uma realidade bem diferente, graças ao momento em que Zinedine Zidane assumiu o comando técnico do clube.

O treinador francês de 44 anos, que completa nesta semana o primeiro ano no cargo de técnico principal Real Madrid, não conseguiu evitar que o Barça levasse o título da última época, mas conseguiu a proeza inédita de conquistar Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes no primeiro ano.

"Zidane mudou as nossas vidas. Foi capaz de acalmar todas as tensões. É muito profissional e com uma humildade que não é habitual neste meio e para alguém que representa o que ele representa", congratulou Florentino Pérez.

Sempre sereno, Zidane surpreende pela calma com que aborda as conferências de imprensa em Espanha. Ontem, questionado sobre as acusações de Piqué - que afirmou que os árbitros estão a favorecer o Real Madrid e a prejudicar o Barcelona -, voltou a responder com calma e naturalidade, fugindo a polémicas. "Não quero entrar nesse debate. O trabalho dos árbitros é muito difícil, são coisas complicadas que fazem parte do futebol e que irão continuar a acontecer", justificou.

Para trás, no seu primeiro ano no lugar que já foi de José Mourinho, ficam 54 jogos, com 41 vitórias e apenas duas derrotas: uma contra o Wolfsburgo, na Champions, que não evitou o título europeu, e outra na Liga espanhola, diante do Atlético - os merengues acabaram por ficar a um ponto do Barça e do primeiro lugar.

Zidane conseguiu, de resto, mais títulos do que derrotas no seu primeiro ano de técnico principal, pois arrecadou três troféus internacionais logo no primeiro ano. "Zidane vai ficar cá para sempre, enquanto quiser. Vamos sem dúvida prolongar o seu contrato", garantiu Florentino Pérez.

O Real Madrid defronta hoje o Granada (12.00, SportTV2), à procura de manter ou ampliar os três pontos de vantagem que leva sobre o Barcelona. Zidane tem mais um fator aliciante para esta partida, pois pode somar o 39.º jogo consecutivo sem perder e, com isso, igualar o recorde do Barcelona. "A única coisa que nos preocupa é jogar bem para ganhar os jogos. Nada mais. É simples", sublinhou.

A gestão física de CR7

Zidane aproveitou, ainda, para esclarecer que Cristiano Ronaldo (regressa após ter falhado o jogo da Taça do Rei, frente ao Sevilha) vai passar a descansar com maior regularidade, uma vez que está perto dos 32 anos. "A minha ideia é ter Cristiano ao longo da época. Tendo 20 jogos em 70 dias tem, de vez em quando, que descansar", frisou.

Ronaldo tem feito uma temporada abaixo das expetativas na Liga espanhola e, apesar de estar em vias de receber novo prémio FIFA para melhor do mundo, está fora da lista de 100 jogadores que mais dribles completaram no campeonato, com apenas nove fintas bem sucedidas. Zidane desvaloriza a estatística e assume a evolução do papel de CR7 em campo: "É verdade que tem jogado mais como 9, mas não é fixo, vamos mudando. Ele pode jogar em qualquer sítio."