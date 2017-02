Pub

Com o Mundial alargado a 48 países, Ceferin vai fazer o pedido para mais vagas para a UEFA

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, anunciou hoje que vai pedir à FIFA que a Europa tenha direito, pelo menos, a 16 lugares no Campeonato do Mundo de futebol de 2026, alargado a 48 participantes.

No Mundial2014, realizado no Brasil, ganho pela Alemanha, participaram 32 seleções, 13 das quais apuradas diretamente pela fase de qualificação realizada sobe a égide da UEFA.

"Acho realista pedir 16 vagas", considerou Aleksander Ceferin, acrescentando que pretende ainda que a FIFA crie condições para integrar cada uma das seleções europeias em grupos diferentes.

A FIFA decidiu em janeiro acrescentar 16 participantes ao Mundial2026, elevando de 32 para 48, em que duas equipas avançarão para a fase a eliminar, e que é antecedida da de grupos a três seleções.

O novo figurino competitivo, bem como as quotas continentais para o Mundial2026, deverá ser discutido e aprovado no decorrer de várias reuniões que a FIFA irá promover em maio, no Bahrain.