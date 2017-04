Pub

Investigação considera que ataque ao autocarro do Borussia teve "intenção terrorista". Treinador alemão atirou-se à UEFA

Um islamita foi detido pelas autoridades alemãs na sequência da investigação ao ataque, com três explosões, contra o autocarro que na terça-feira levava a equipa do Borussia Dortmund quando esta seguia para o estádio Signal Iduna Park, onde deveria ter jogado com o Mónaco para os quartos-de-final da Champions. Encontro que acabou por realizar-se ontem, sob fortes medidas de segurança.

Ralf Jäger, o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, o estado alemão a que pertence Dortmund, disse ontem à tarde que a polícia está "a investigar todos os cenários possíveis" em relação ao ataque, seja da autoria da "extrema-esquerda, extrema-direita, fãs violentos ou islamitas". Horas antes, fontes das forças de segurança tinham avançado que estavam a investigar uma alegada mensagem do grupo de extrema-esquerda Antifa, na qual reclamavam a autoria do ataque, mas uma porta-voz do procurador federal alemão afirmou que a sua autenticidade era duvidosa.

Num comunicado, a procuradoria federal garantiu que está a partir do princípio que o ataque ao autocarro do Borussia Dortmund teve uma "intenção terrorista". "Encontrámos várias cartas de responsabilização. Uma delas sugere um possível motivo islamita. Outra exige a retirada dos militares alemães da Síria e o encerramento das instalações dos EUA em Ramstein",

As autoridades identificaram dois suspeitos do "meio islamita", fizeram buscas nos seus apartamentos e detiveram um deles. A agência DPA chegou a noticiar que o detido era um iraquiano de 25 anos.

A UEFA afirmou não ter tido conhecimento de nenhuma ameaça específica para nenhum dos jogos de ontem da Liga dos Campeões. Mas adiantou que reviu os meios de segurança para os jogos de ontem e que "irá fortalecer, sempre que entender ser necessário, as medidas de segurança para os jogos". O organismo máximo do futebol europeu alertou ainda os adeptos para a partir de agora surgirem verificações de segurança, à entrada dos estádios, mais apertadas do que as habitualmente praticadas.

A polícia informou que iria colocar mais 80 agentes em Dortmund e aumentar a segurança junto a hotéis e nos acessos principais ao estádio. Adeptos falavam que entre terça-feira e ontem o dispositivo de segurança em torno do Signal Iduna Park tinha duplicado. A porta de entrada sudeste do estádio esteve fechada durante algum tempo, para a polícia examinar objetos suspeitos.

Na sequência do ataque de terça-feira, as autoridades britânicas adiantaram que vão restringir o acesso ao Principality Stadium, em Cardiff, que recebe a final da Champions a 3 de junho. "Vão ser tomadas medidas para reduzir o acesso de veículos", disse um responsável.

Treinador crtitica UEFA

Marc Bartra, o jogador do Dort-mund que ficou ferido no ataque, usou ontem o Instagram para agradecer o apoio dos adeptos, juntando uma foto sua na qual aparece com o braço e a mão direitos e o pulso esquerdo ligados: "Como podem ver, estou muito melhor. Obrigado pelo vosso apoio e as vossas mensagens! Toda a força para os meus colegas de equipa, apoiantes e fãs, e para o BVB para o jogo". Alguns adeptos do Mónaco, num sinal de solidariedade, passeavam ontem pelas ruas de Dortmund usando camisolas do seu clube, mas com o nome de Bartra nas costas.

O treinador do Dortmund, Thomas Tuchel, criticou a UEFA por ter obrigado a sua equipa a jogar menos de 24 horas depois de terem sido alvo de um atentado terrorista. "Depois de um ataque, teríamos gostado de ter mais tempo para digerir o que aconteceu. E não nos deram. Disseram-nos: amanhã têm de jogar. Ninguém nos perguntou a nossa opinião, decidiram isto na UEFA. Minutos depois do ataque, disseram-nos que tínhamos de jogar, como se tivessem atirado uma caneca de cerveja contra o autocarro", denunciou o técnico.