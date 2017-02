Pub

Presidente da UEFA garante que a reforma diretiva no organismo vai avançar em breve

A UEFA quer limitar a três o número de mandatos dos seus dirigentes, anunciou hoje o presidente do organismo que tutela o futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin, após uma reunião do Comité Executivo, em Nyon, Suíça.

"Antes de ser eleito, eu tinha prometido uma reforma ao nível da direção", referiu Aleksander Ceferin, que assumiu as funções de presidente da UEFA em setembro de 2016, em substituição do francês Michel Platini.

A proposta de Aleksander Ceferin, que irá ser ratificada no congresso da UEFA, em 05 de abril, em Helsínquia, é que o presidente e os membros do Comité Executivo possam exercer um máximo de três mandatos de quatro anos.

Até ao momento, o único limite imposto pela UEFA para que os seus dirigentes possam exercer funções é o da idade, que não pode exceder os 70 anos.

Entre outras reformas a discutir no congresso, Aleksander Ceferin irá propor que os candidatos ao Comité Executivo tenham um "um papel ativo" nas suas respetivas federações, quer como presidente ou como secretário-geral, por exemplo.

O presidente da UEFA pretende ainda que dois representantes da Associação Europeia de Clubes (ECA) tenham lugar no Comité de Arbitragem e que mais dois membros, independentes do ambiente do futebol, se juntem à comissão.