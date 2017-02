Pub

Departamento de estatística do organismo, que há um ano antecipou corretamente o título do Real Madrid, "dá" à vitória ao Barcelona

Se o desafio desportivo já era grande, a UEFA acrescenta ainda "más notícias" no plano estatístico para os dois clubes portugueses presentes nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. De acordo com as previsões da organização, Benfica e Futebol Clube do Porto - além de vários virtuais "candidatos" ao título, como o Real Madrid, o Bayern de Munique, a Juventus e o Atlético de Madrid - têm fortes probabilidades de chegar ao fim da competição sem a taça. O Barcelona é o favorito deste ano. Em 2016, a UEFA acertou na vitória do Real Madrid.

O primeiro critério de eliminação da UEFA, que representa também as primeiras contrariedades para os clubes portugueses, é não ter ficado em primeiro lugar na fase de grupos. Nos últimos onze anos, lembra a UEFA, apenas um clube levantou o troféu depois de ter ficado em segundo lugar no seu grupo: o Inter de Milão, em 2010. Com José Mourinho ao leme, os italianos bateram o Bayern na final por 2-0, golos de Diego Milito. Na fase de grupos tinham ficado ficado atrás do Barcelona, que voltariam a encontrar e a bater nas meias-finais, com uma vitória por 3-1 em casa e uma derrota por 0-1 fora.

Em segundo lugar na fase de grupos deste ano - e por isso estatisticamente sem grandes hipóteses de ganhar o troféu - estão: Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, Leverkusen, Real Madrid, Porto e Sevilha.

Quem ficou à frente do seu grupo, apesar da goleada sofrida no Porto na última jornada, foi o surpreendente campeão inglês Leicester, treinado por Claudio Ranieiri. Mas se as probabilidades de chegarem ao título já pareciam diminutas, tendo em conta o presente momento de forma da equipa no campeonato inglês, a estatística dá uma machadada quase definitiva: nunca um clube apurado pela primeira vez da fase de grupos conquistou o troféu.

A eficácia defensiva é outro aspeto relevante: nenhum conjunto levantou o troféu depois de ter sofrido mais de oito golos na fase de grupos. Um dado que "elimina" das contas Juventus, Atlético, Dortmund e Benfica - adversários de hoje -, Manchester City e Real Madrid. Curiosamente, o oposto também se aplica: a equipa com o melhor registo defensivo não ganha a competição desde a introdução do atual formato, em 2003. Atlético e Juventus têm as melhores defesas da competição deste ano, ambos apenas com dois golos sofridos.

Finalmente, conta o fator histórico: durante 42 anos, a Taça dos Campeões Europeus foi conquistada por 21 clubes, Benfica e Porto incluídos. Nos 19 anos seguintes de competição, já no formato Champions, apenas um outro clube se intrometeu nessa lista: o Chelsea.

E isto representa um mau sinal para Arsenal, Atlético, Leicester, Leverkusen, Manchester City, Mónaco, Nápoles, Paris Saint-Germain e Sevilha.

Tudo devidamente ponderado, o claro favorito da UEFA tem um nome: Barcelona. Mas os catalães também não devem fiar-se apenas na estatística. É que, nos últimos cinco anos, nenhum dos vencedores da competição começou a campanha como campeão em título no seu país.