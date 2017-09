Pub

UEFA nega as alegadas pretensões do presidente Aleksander Ceferin e garante a total independência do Comité Financeiro de Clubes

As alegadas declarações proferidas por Aleksander Ceferin, noticiadas pelo diário francês L'Èquipe, que davam conta da possibilidade do Paris Saint-Germain ser excluído da Liga dos Campeões devido ao fair-play financeiro, foram esta segunda-feira desmentidas pela UEFA

"Se eu quero ser tão popular quanto Platini, sei que devo excluir o PSG das competições europeias". Esta foi a frase alegadamente proferida pelo atual presidente da UEFA, diante de vários membros da associação de clubes europeu, de acordo com o jornal L'Équipe.

A UEFA reagiu e veio desmentir os "supostos comentários atribuídos erradamente ao Presidente Aleksander Ceferin"

Desmentido da UEFA:

A UEFA nega categoricamente os supostos comentários atribuídos erroneamente ao seu Presidente Aleksander Eferin pelo jornal francês L'Èquipe.

A UEFA deseja novamente enfatizar a total independência do Comité Financeiro de Clubes. Além disso, vê como uma estranha coincidência o facto de que tais comentários fictícios sejam publicados em França neste preciso momento.

Independentemente de qualquer especulação que possa surgir sobre o jogo limpo financeiro, continuamos empenhados em garantir que esses processos e padrões independentes sejam seguidos e respeitados.