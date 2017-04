Pub

Segundo informações veiculadas em Espanha, Thiago Alcántara, Robert Lewandowski e Arturo Vidal entraram no balneário do árbitro húngaro Viktor Kassai para pedir explicações e manifestar repúdio pela arbitragem

O árbitro do jogo de terça-feira entre Real Madrid e Bayern de Munique não mencionou no relatório qualquer incidente com os futebolistas do clube alemão após o encontro, garantiu fonte de UEFA à agência EFE.

Segundo informações surgidas no programa espanhol de TV El Chiringuito, o hispano-brasileiro Thiago Alcántara, o polaco Robert Lewandowski e o chileno Arturo Vidal entraram no balneário do árbitro húngaro Viktor Kassai para pedirem explicações e manifestarem o seu repúdio pela arbitragem no encontro no Santiago Bernabeu.

Depois de vencerem em Munique, por 2-1, o Real Madrid voltou a bater os alemães, agora por 4-2, após prolongamento, com o trabalho do juiz magiar a gerar várias críticas do clube bávaro, que se queixa de dois golos marcados por Cristiano Ronaldo em fora de jogo e da injusta expulsão de Vidal, aos 84 minutos.

Segundo a imprensa, a invasão do balneário obrigou mesmo à intervenção policial, uma situação que a UEFA e a polícia espanhola negam.

"O relatório do árbitro não faz nenhuma referência a isso [invasão ao balneário de Kassai]", garantiu fonte da UEFA, enquanto a polícia garantiu também à EFE não ter conhecimento de qualquer incidente após o jogo da segunda mão dos quartos de final da 'Champions'.

O presidente do Conselho Diretivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, deixou muitas críticas ao trabalho de Kassai, defendendo o recurso ao vídeo-árbitro para evitar os mesmos erros.

O diretor de comunicação da UEFA, o português Pedro Pinto, recordou também hoje que "continuam a ser feitos testes com o vídeo-árbitro, de forma a que o sistema não comprometa o ritmo do jogo".

"A UEFA procura permanentemente alternativas que possam melhorar os jogos das suas competições. Promoveu imensos debates sobre o recurso à tecnologia da linha de golo antes da sua introdução no Euro2016 e na Liga dos Campeões", frisou Pedro Pinto.