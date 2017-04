Isaura Almeida com Lusa

A UEFA reafirmou, esta quarta-feira, que a decisão de adiar o encontro entre o Borussia Dortmund e o Mónaco, da Liga dos Campeões, após o ataque ao autocarro da equipa alemã, foi tomada em conjunto com os dois clubes e com as autoridades locais.

"A decisão de jogar o encontro hoje às 18.45 [17.45 em Portugal continental] foi tomada na última noite no estádio do Borussia Dortmund em cooperação e acordo total dos clubes e autoridades", disse o diretor de comunicação da UEFA, o português Pedro Pinto, à Associated Press.

De acordo com o responsável, a UEFA esteve em contacto com todas as partes e "nunca recebeu qualquer informação que sugerisse que alguma das equipas não quisesse jogar".

A posição da UEFA surge depois de o treinador do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, ter criticado o organismo por ter obrigado os seus futebolistas a disputarem um jogo da Liga dos Campeões, menos de 24 horas depois de terem sido alvo de um atentado terrorista.

"Depois de um ataque, teríamos gostado de ter mais tempo para digerir o que aconteceu. E não nos deram tempo. Disseram-nos: amanhã têm de jogar", denunciou o técnico antes e após a derrota por 3-2, diante do Mónaco, na primeira mão dos quartos de final da Champions.

Thomas Tuchel, que seguia no autocarro que foi alvo de um atentado terrorista na tarde de terça-feira, confessou que ele e os seus jogadores se sentiram ignorados: "Ninguém nos perguntou a nossa opinião, decidiram isto na UEFA, na [sede na] Suíça. Minutos depois do ataque, disseram-nos que tínhamos de jogar, como se tivessem atirado uma caneca de cerveja contra o autocarro."

O autocarro do Dortmund foi atingido por três explosões na terça-feira, quando a equipa se dirigia para estádio, onde iria jogar com o Mónaco. Marc Bartra ficou ferido e foi operado devido a uma lesão no pulso direito. Também um polícia que acompanhava, de moto, o autocarro, ficou ferido.

A justiça alemã informou depois que o ataque contra o autocarro do Borussia Dortmund está a ser investigado como um "atentado terrorista" com "motivações islâmicas", acrescentando que tem dois suspeitos e já deteve um deles.