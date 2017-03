Pub

Comissão reguladora independente contratada por pela federação inglesa definiu um castigo de cinco jogos ao defesa por conduta violenta agravada

Segundo a imprensa inglesa, o defesa inglês Tyrone Mings, do Bournemouth, que tinha sido acusado pela Federação Inglesa de conduta violenta após o lance do passado fim de semana com Ibrahimovic - pisou-lhe a cabeça - viu o seu recurso ser negado, como tal ficará suspenso por cinco jogos.

Eis a nota do Bournemouth :

"Tyrone Mings irá cumprir uma suspensão de cinco jogos, com efeito imediato, de acordo com uma audiência que ocorreu esta quarta-feira por parte de uma Comissão Reguladora Independente.

O defesa foi acusado de conduta violenta em relação a um incidente aos 44 minutos do jogo contra o Manchester United no sábado que não foi visto pelos árbitros no momento, mas capturado em vídeo.

Além disso, a Federação Inglesa alegou que o castigo padrão de três jogos que seria aplicado pela má conduta cometida seria claramente insuficiente .

O jogador negou tanto a acusação como a reivindicação, porém, ambas as questões ficaram provadas o que levou a uma suspensão adicional de dois jogos pela Comissão ao castigo padrão de três jogos por conduta violenta".