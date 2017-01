Pub

Jogador português venceu o troféu TheBest, com mais votos do que Messi e Griezmann.

Cristiano Ronaldo feito eleito pela FIFA o melhor jogador do Mundo em 2016. O capitão da seleção superou Messi e Griezmann por uma vantagem considerável. CR7 teve 34.54% dos votos, enquanto Lionel Messi teve 26.42% dos votos e Antoine Griezmann 7.53%.

"Tinha muitas coisas para dizer, mas parece que agora fiquei bloqueado", começou por dizer Ronaldo, após recebe o prémio das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino. A seguir, o capitão da seleção desbloqueou: "O Ano de 2016 foi o melhor ano da minha carreira, muitas dúvidas havia, mas as pessoas não são cegas, as pessoas veem os jogos do clube e da seleção, não tenho dúvidas de que devo ganhar este troféu. Jamais me posso esquecer este ano maravilhoso. Foi um ano magnífico a nível pessoal e coletivo, jamais o esquecerei. Obrigado aos que votaram em mim. Obrigado a todos. Os prémios falam por si mesmo, gostava que o Messi estive aqui hoje como todos os jogadores do Barcelona."

Cristiano Ronaldo, que já tinha recebido a Bola de Ouro da revista France Football, ganhou assim o quarto troféu de melhor jogador do Mundo (2008, 2013, 2014 e 2016). O troféu da FIFA é o culminar de um ano de sonho, em que venceu a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes pelo Real Madrid, e o Euro2016 pela seleção portuguesa. Além de ter passado mais uma vez a barreira dos 50 golos/ano.

Fernando Santos estava entre os três finalistas ao prémio de melhor treinador, mas viu o troféu a ser entregue a Claudio Ranieri, o treinador italiano que levou o Leiceister ao título inglês. O português, que levou Portugal à conquista do Euro2016 ficou em 3.º lugar, com 16,24% dos votos, depois de Zidane 16,56% e Claudio Ranier obteve 22,6% e recebeu o troféu.

