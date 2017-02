Obama com as Huskies, dominadora dos campeonatos universitários femininos nos últimos anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou manter a tradição iniciada com o seu antecessor, Barack Obama, de fazer a antevisão dos campeonatos universitários de basquetebol masculino e feminino

Grande adepto do basquetebol, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, embarcava todos os anos na march madness ("a loucura de março, numa tradição livre): o fenómeno de massas que leva os EUA a acompanharem em êxtase as decisões dos campeonatos universitários masculinos e femininos (da NCAA, National Collegiae Athletic Associaton), onde despontam as maiores promessas da modalidade. Obama fazia a antevisão dos dois campeonatos para a ESPN, com palpites que muitas vezes se revelaram surpreendentemente certeiros.

No entanto, essa herança - como muitas outras decisões políticas - também foi renegada pelo novo presidente do EUA, Donald Trump. O canal desportivo anunciou na quarta-feira que Trump recusou o convite para continuar a fazer a antevisão das competições. "Expressámos o nosso interesse à Casa Branca para continuar a tradição presidencial. Respeitosamente, recusaram", revelou, em comunicado, um porta-voz da ESPN.

Durante os oito anos da presidência, Obama fazia sempre a antevisão da NCAA com o jornalista Andy Katz. Em 2009 chegou a acertar na "aposta" no campeão do campeonato masculino, a Universidade da Carolina do Norte.

"Ele [Obama] não tinha um conhecimento profundo das equipas, mas sabia o suficiente para dar a sua opinião. Sempre foi um adepto dos campeonatos universitários, tal como milhões de norte-americanos", recordou Andy Katz.

No entanto, este ano, quando até parece fácil tentar adivinhar o vencedor do título feminino, devido à caminhada triunfal das Huskies da Universidade do Connecticut, não haverá mesmo previsão presidencial.