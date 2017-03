Pub

Triplistas Nelson Évora e Patrícia Mamona são principais candidatos lusos a uma medalha, na competição que começa amanhã

O triplo salto marca o ritmo da ambição de Portugal nos Campeonatos Europeus de atletismo em pista coberta, que se iniciam amanhã em Belgrado. E a seleção nacional encara a competição com esperanças de sucessos a triplicar: Nelson Évora, Patrícia Mamona e um terceiro elemento, como Tsanko Arnaudov, Susana Costa ou Marcos Chuva, são os mais fortes candidatos a trazer medalhas da capital da Sérvia. "É fantástico que metade dos portugueses presentes estejam a lutar por medalhas... Gostava de sair daqui com três", aponta Mário Aníbal, coordenador-técnico da equipa nacional.

A tradição é simpática para as cores nacionais: nas últimas edições (a partir de Paris 1994), os atletas portugueses trouxeram sempre, pelo menos, uma medalha dos Europeus de pista coberta - tendo como máximo os três pódios e sete finais de Valência 1998. O último foi Nelson Évora, que conquistou em Praga 2015 o grande título que lhe faltava, pondo fim a um longo calvário de lesões. E é por ele, pela restante geração de ouro do triplo salto (Patrícia Mamona e Susana Costa) e por um talento emergente do lançamento do peso (Tsanko Arnaudov) - que passa boa parte das ambições portuguesas no evento que decorre até domingo na Kombank Arena, na capital sérvia.

"Felizmente já passámos a fase de ter atletas que tinham como objetivo simplesmente estar num Europeu ou Mundial. Estes atletas não ficam satisfeitos só por estar cá. É claro que o objetivo do Nelson é diferente do da [estreante] Lecabela [Quaresma]. Há os atletas que lutam pelo pódio, como o Nelson, a Patrícia e o Tsanko; a Susana a espreitar as medalhas; e outros que vão cumprindo as etapas de evolução em que se procura primeiro ser semifinalista, depois finalista, depois medalhado", descreve, ao DN, Mário Aníbal, esperançado numa boa campanha em Belgrado. "É a minha estreia como coordenador--técnico em provas da seleção sénior e ficaria muito satisfeito se saísse daqui com três medalhas. Mas nada disto é exigido aos atletas. Apenas temos de assegurar que têm tudo para que nada falhe", sublinha.

O antigo atleta, especialista nas provas combinadas (5.º no heptatlo nos Europeus de pista coberta de 2000, em Gent, Bélgica), apresenta, ao DN, o perfil e ambições dos dez portugueses. À cabeça, claro, estão os triplistas - que entram em prova já amanhã. Nelson Évora, o mais experiente e laureado da comitiva, chega a Belgrado com a quinta melhor marca continental do ano mas aponta ao topo. "Quando falamos do Nelson, em qualquer competição em que esteja presente, temos de pensar sempre em medalhas. Alguém que já foi campeão olímpico, mundial e europeu, não vem para aqui senão para ser campeão da Europa", descreve Mário Aníbal.

Do lado feminino, Patrícia Mamona (3.ª melhor marca europeia do ano) e Susana Costa (10.ª) também podem voar para resultados históricos. "A Patrícia é campeã europeia de ar livre, e sobre ela recaem as maiores expectativas. Temos grande esperança de que possa lutar pelas medalhas e até ser campeã. Quanto à Susana, não é declaradamente candidata ao pódio mas é muito competitiva e pode surpreender", explica o treinador.

Tsanko e outros candidatos

No lançamento do peso, há outro par que pode fazer história, se alcançar um inédito apuramento em dose dupla para a final da disciplina: Tsanko Arnaudov (9.ª marca do ano) e Francisco Belo (12.ª). "Um atleta que é terceiro num Campeonato da Europa [de ar livre], como o Tsanko foi em Amesterdão [2016], não pode chegar para ser finalista: ele vem para lutar pelas medalhas. No Nacional de pista coberta, vi-o fazer um lançamento de aquecimento de mais de 21 metros. Se o conseguir fazer em prova, arrisca-se a ser campeão da Europa", nota Mário Aníbal. Quanto a Francisco Belo, é a sua primeira competição internacional como sénior:"Se conseguir superar o nervosismo e fizer uma marca ao nível do recorde dele [20,35], poderemos ter dois atletas na final, o que seria extraordinário".

Além de Nelson, Patrícia, Susana e Tsanko, no salto em comprimento Marcos Chuva completa o elenco dos portugueses que podem sonhar com uma subida ao pódio, num dia bom em Belgrado. "Ele aparece muito bem no ranking, com uma marca de 7,91 metros [11.ª da época]. Se estiver a esse nível, pode lutar por medalhas", diz.

De resto, como Francisco Belo, também Ancuiam Lopes (60 metros), Emanuel Rolim (1500 metros), Lorène Bazolo (60 metros) e Lecabela Quaresma (pentatlo) apontam a objetivos mais modestos, com as finais como fasquia máxima. "Para o Ancuiam, ser finalista é difícil. Se bater recorde pessoal, poderá passar eliminatória: isso seria o melhor resultado", esclarece Mário Aníbal. Já Emanuel Rolim terá de saber enfrentar as habituais corridas táticas das provas de meio-fundo e fundo. "Hoje [ontem] peguei com ele e perguntei-lhe qual era a tática e ele disse-me "a tática é entrar sempre a matar". Se me perguntassem a estratégia eu diria o mesmo. Se se deixar ir em corrida táticas, em bases lentas, será extremamente complicado: há atletas mais rápidos que estão fresquíssimos. Tem de ser um Rolim ao seu melhor nível para não ficar à espera do final", fixa Mário Aníbal.

Por fim, Lorène Bazolo aponta à final dos 60 metros. "Seria algo extraordinário e é precisamente o objetivo da atleta", recorda o coordenador-técnico. E Lecabela Quaresma é candidata a surpreender. A estreante aparece em Belgrado com a 5.ª melhor marca do ano, mas "não podemos criar expectativas de medalha" (pois faltam no ranking as seis primeiras do ano passado, convidadas automaticamente pela Associação Europeia de Atletismo).

"Fui eu que a iniciei nas provas combinadas e a treinei até final do ano passado, quando passou a viver e treinar em França. Se estiver ao nível dela e conseguir superar-se, pode chegar aos oito finalistas: já seria grandioso", completa Mário Aníbal, que vê a jovem como potencial sucessora de Naide Gomes. A ex--atleta ganhou quatro medalhas (duas de ouro, duas de prata) em Europeus de pista coberta: é um bom exemplo para os atletas que amanhã se estreiam em Belgrado.