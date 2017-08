Pub

O recurso apresentado pelo Real Madrid não foi aceite pelo organismo espanhol

Cristiano Ronaldo vai mesmo ter de cumprir os cinco jogos de castigo por ter empurrado o árbitro do Barcelona-Real Madrid da Supertaça. O Tribunal Administrativo do Desporto não aceitou o recurso apresentado pelos merengues que pretendiam a redução da pena, revela esta terça-feira o jornal espanhol AS.

"Não resta outro remédio senão aceitar a decisão, mas os comités federativos não começaram bem a temporada", disse fonte do Real Madrid àquele jornal.