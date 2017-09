Pub

Benfica, FC Porto e Sporting estão entre os 20 clubes europeus que tiveram melhor resultado contabilístico de transferências de jogadores nas épocas de 2014/15 e 2015/16

De acordo com o Football Benchmark"s Player Trading Ranking da KPMG, os três grandes do futebol português estão no top 20 do trading de jogadores na Europa, tendo em conta o resultado contabilístico das transferências de futebolistas em mais de 150 clubes de futebol nas épocas de 2014/15 e 2015/16.

O ranking elaborado pela KPMG é mesmo liderado pelo Benfica, com um saldo de transferências agregado de 65 milhões de euros, seguido do FC Porto (58,2 M). O Sporting (16,3 M) é precisamente o clube que fecha o lote de vinte primeiros, que à exceção destas equipas portugueses apenas é composto por emblemas das cinco principais ligas europeias (inglesa, espanhola, francesa, alemã e italiana).

A liga francesa é a mais representada no Top 20, com seis clubes. A Premier League destaca-se como a única das big five que não está representada no ranking.

Entre os compradores líquidos, Manchester City (-171,9 milhões), Paris Saint-Germain (-179,4 M) e Manchester United (-238,9 M) totalizam o maior saldo negativo de transferências de jogadores.