O FC Porto ascendeu hoje à liderança da I Liga portuguesa de futebol, embora em igualdade pontual com o Sporting, ao vencer por 3-0 na receção ao Desportivo de Chaves, em encontro da quinta jornada.

O camaronês Aboubakar, aos 49 minutos, o brasileiro Soares, aos 86, na recarga a um penálti que falhou, e o maliano Marega, aos 88, apontaram os tentos dos portistas, que somaram o quinto triunfo em outros tantos jogos.

Na classificação, os 'dragões' somam os mesmos 15 pontos do Sporting - e mais dois do que o tetracampeão Benfica -, mas têm melhor diferença de golos (12-0 contra 13-3).

Bola dividida entre Paulinho e Brahimi com o jogador do Chaves a tirar mas a acertar de seguida no argelino, com a sola. Rui Oliveira nada assinalou.

O avançado camaronês entra na área, foge à marcação de Paulinho e atira cruzado fora do alcance de Ricardo.

Marcano atinge Maras na cara, com o cotovelo, na disputa de uma bola aérea, num lance que deixou o sérvio muito queixoso.

O avançado brasileiro permite a defesa de Ricardo na marcação da grande penalidade mas não perdoa na recarga.

Cruzamento de Óliver Torres da esquerda com o maliano a surgir solto ao segundo poste e a atirar de primeira para o golo.