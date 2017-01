Pub

Juiz da partida diz ter encontrado presentes no balneário e chamou a GNR

O árbitro José Moreira queixou-se à GNR de ter encontrado três caixas de vinho e um envelope quando chegou ao balneário do Gens Sport Club para arbitrar a partida que opunha este clube de Gondomar ao ARC de S. Lourenço do Douro, do Marco de Canaveses, a contar para a 1º Divisão Distrital, Série 2, de Seniores da Associação de Futebol do Porto (AFP), conta o JN.

Sem dúvidas quanto à intenção das prendas, o árbitro chamou a GNR para denunciar a situação. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) ao mesmo tempo que é alvo de um inquérito da AFP.

Tudo aconteceu no dia 8, antes do jogo entre o clube de Gondomar e o do Marco de Canaveses, quando José Moreira e a restante equipa de arbitragem chegaram ao parque desportivo de Gens.

O árbitro designado diz que assim que entrou no balneário viu as caixas a um canto e um envelope colado. Garante não ter tocado em nenhum dos objetos.

Depois de fazer a vistoria ao campo, regressou ao balneário. A GNR já havia chegado e, garante o árbitro ao JN, foi na presença dos delegados ao jogo das duas equipas e das autoridades que informou da existência daqueles objetos.

A GNR abriu o envelope, constatando que continha três notas de 50 euros, e recolheu as caixas de vinho.

A AFP não confirmou ao JN o teor do inquérito que está a ser levado a cabo a este jogo.

O vice-presidente do Gens Sport Club recusou tecer comentários, adiantando apenas que será ouvido na próxima semana no âmbito do caso.

O presidente do ARC S. Lourenço do Douro, António Monteiro, pelo contrário, considera que se está perante um caso de tentativa de corromper o juiz da partida. "Era para subornar o árbitro. Não tenho dúvidas", afirmou ao JN, garantindo existirem queixas de outros clubes relativamente à arbitragem.