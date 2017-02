Pub

Técnicos dizem que profissionalismo dos jogadores poderá ser colocado em causa

Os treinadores do Feirense e do Rio Ave lamentaram esta segunda-feira que tenha sido posto em causa o profissionalismo dos futebolistas das duas equipas, depois de terem sido canceladas as apostas no encontro da 20.ª jornada da I Liga.

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, disse que não tinha conhecimento do sucedido na 'flash interview' no final do encontro, mas já na conferência de imprensa lamentou o sucedido.

"Não se pode difamar o futebol português como por vezes se difama. O bom jogo que se viu hoje foi a melhor resposta para as suspeitas que se levantaram", disse.

Já o treinador do Rio Ave disse que "a questão das apostas mexe com qualquer profissional", afirmando que "o mundo do futebol sente-se incomodado e alguma imprensa não cuidou muito bem do futebol português".

"Os jornalistas defendem a verdade, o rigor e a ética e quando é publicada uma notícia que fala em resultado combinado está a colocar em causa o profissionalismo dos jogadores. Podem abordar o jogo de hoje das formas que quiserem, mas não coloquem em causa o profissionalismo dos jogadores", pediu.