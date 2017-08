Pub

Miguel Cardoso desvalorizou esta quinta-feira a possibilidade de a sua equipa poder assumir na sexta-feira, ainda que provisoriamente, a liderança da I Liga

A formação vila-condense tem duas vitórias em igual número de jornadas e, se na sexta-feira vencer, ou mesmo empatar, na receção ao Portimonense, na abertura da terceira jornada da prova, assume provisoriamente o comando do campeonato.

"A importância que dou a isso não é mais do que a satisfação de, se vencermos o jogo, sorrir com os meus jogadores e dar-lhes os parabéns por terem vencido", desabafou o treinador, na conferência de antevisão ao duelo com os algarvios.

O treinador do emblema nortenho considera que, nesta fase, o importante "é a equipa ser competitiva e não abandonar algo que já lhes deu coisas boas e que se reflete em pontos".

"Espero um Rio Ave que seja capaz de assumir a sua identidade e condicionar o que pode fazer o Portimonense. Se formos capazes de sermos fiéis aos nossos comportamentos estaremos mais perto de ganhar", disse.

Ainda assim, Miguel Cardoso espera um jogo complicado frente ao conjunto que regressou à I Liga, mas referiu que o seu principal foco está naquilo que os seus jogadores podem fazer.

"Acredito que nesta Liga não vai haver jogos fáceis, há muita competitividade, mas, se nos preocuparmos com o que temos dentro de portas, da nossa qualidade e empenho, será mais fácil vencer", analisou o treinador do Rio Ave.

Sobre a possibilidade de poder ainda receber reforços para a equipa, quando faltam cerca de duas semanas para o fecho do mercado de transferências, Miguel Cardoso mostrou-se mais preocupado em potenciar o seu plantel.

"Tenho a certeza de que os nossos jogadores vão crescer e ser ainda mais competentes. Espero que os estão connosco sejam os maiores reforços", concluiu o treinador do Rio Ave.

A equipa vila-condense, que segue no quarto lugar do campeonato com seis pontos, recebe na sexta-feira o Portimonense, oitavo com três pontos, numa partida agendada para as 20:30 e que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.