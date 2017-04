Pub

O treinador do Nacional disse que enquanto for matematicamente possível os jogadores não irão atirar a a toalha ao chão

O treinador do Nacional disse hoje que ainda acredita na manutenção na I Liga de futebol "enquanto matematicamente isso for possível",e, para isso os madeirenses terão de vencer no sábado o Rio Ave, na 31.ª jornada.

"Temos quatro finais importantes para o futuro da equipa. Somos bons profissionais, dedicando-nos ao trabalho, da mesma forma como o fizemos antes das derrotas com o Moreirense (0-1) e Tondela (2-0), é claro que tentamos sempre retirar a pressão aos jogadores, mas nunca deitaremos a 'toalha ao chão', enquanto matematicamente for possível. Sendo viável, vamos fazer tudo o que pudermos para manter a equipa na I Liga", disse João de Deus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado.

Para o técnico, "os jogadores percebem bem que sabem jogar e apresentam uma boa dinâmica, desde que a saibam por em prática".

"Essa é a nossa tarefa, se conseguirmos ter discernimento, fazendo cada um a sua parte, ao serviço do grupo, tudo se tornará mais fácil, colocando em prática o que já o conseguimos implementar em alguns jogos", destacou João de Deus.

O treinador dos insulares retirou a pressão a que estão sujeitos os jogadores, remetendo para segundo plano os resultados dos adversários diretos, Moreirense e Tondela.

"Nós só poderemos ser melhores se fizermos o nosso trabalho, vencendo o Rio Ave, sem nos preocupar com o que eles irão fazer", observou.

Reforçando a ideia de que a equipa será capaz, o técnico dos 'alvinegros' fez um pequeno balanço aos últimos jogos, afirmando que o Nacional fez três jogos frente a adversários diretos, que, não sendo decisivos, eram importantes, mas só conseguiu ganhar um [Estoril-Praia, 1-0], por isso, adiantou que a equipa precisa de se focar na sua tarefa, "tentando fazer as coisas da melhor forma, jogando bem", porque essa é a estratégia de grupo.

Apelando aos adeptos para que continuem a apoiar a equipa, o treinador nacionalista reconheceu que a equipa está em dívida com eles.

"Ficámos frustrados quando não ganhámos o último jogo que fizemos em casa, frente ao Moreirense, porque os nossos adeptos foram em massa ao estádio para nos apoiar e, por isso, estamos em dívida para com eles, querendo vencer o Rio Ave, para lhes oferecermos o triunfo, porque eles merecem", sublinhou.

O Nacional, 18.º classificado, com 20 pontos, recebe na tarde (16:00) de sábado o Rio Ave, sétimo, com 42, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Jorge Sousa, da associação do Porto.