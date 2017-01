Pub

Nuno Manta Santos só perdeu um jogo, com o Sporting, desde que assumiu a equipa

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, mostrou-se hoje satisfeito com as melhorias que a equipa de futebol tem apresentado, mas quer ainda mais dos seus jogadores para regressar às vitórias.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção de domingo ao Estoril-Praia, da 18.ª jornada da I Liga, o treinador do Feirense, que só perdeu um de cinco jogos (conta o Sporting, em Alvalade, por 2-1) desde que substituiu José Mota no comando da equipa, recordou as últimas exibições, garantindo que o plantel está a assimilar as suas ideias de forma pragmática.

"Temos vindo a trabalhar a identidade e a cultura do clube e isso tem-se visto nos jogos. A concentração dos jogadores nos jogos tem vindo a crescer e estamos a gostar disso", referiu.

Nuno Manta Santos pretende, por isso, que a equipa alcance outro patamar para conseguir a vitória no duelo com o Estoril-Praia.

"Sabendo que o próximo jogo é importante, porque é diante de um adversário direto neste momento, a vitória é o resultado que mais nos beneficiará. Estamos a gostar da nossa postura, mas queremos melhorar, elevando, por exemplo, os índices de finalização", sublinhou.

Nuno Manta Santos sabe das dificuldades que o Feirense vai encontrar, mas assegura que a sua equipa está preparada.

"O Estoril é uma equipa muito forte nos momentos de transição da defesa para o ataque e tem bons aspetos na sua organização ofensiva. O que vamos fazer é tentar contrariar tudo isso", afirma.

O Feirense, 14.º classificado, com 15 pontos, recebe no domingo, pelas 16:00, o Estoril-Praia, 15.º, também com 15 pontos, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.