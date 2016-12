Pub

Antonio Conte assegura que o guarda-redes belga não vai deixar Stamford Bridge

O treinador do clube de futebol inglês Chelsea, o italiano Antonio Conte, afastou hoje a possibilidade de o guarda-redes belga Thibaut Courtois sair do clube em janeiro, apesar do interesse reportado do Real Madrid.

A imprensa espanhola aponta o internacional belga, de 24 anos, à baliza do clube madrileno já para a janela de transferências de janeiro, mas Conte disse hoje aos jornalistas que tudo não passa de "especulação".

"Courtois fica connosco e isso é o mais importante. O resto é especulação", atirou o treinador, que vê no guardião "um dos melhores, se não o melhor, da sua posição a nível mundial".

Courtois já jogou em Madrid, mas no Atlético, por empréstimo, entre 2011 e 2014, tendo depois regressado ao Chelsea, onde assumiu a titularidade há três anos.

O jogador, 47 vezes internacional pela Bélgica, sofreu apenas dois golos nos últimos doze jogos, todos vencidos pelo Chelsea, para o campeonato inglês, liderado pelos 'blues'.

Quanto a possíveis entradas de jogadores, Conte considerou que a venda de Óscar, para os chineses do Shangai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, por 61 milhões de euros, deixa algum conforto financeiro para contratações, mas que "é importante gastar dinheiro da forma certa" e que "é sempre mais difícil contratar em janeiro".