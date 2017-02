Pub

As duas equipas defrontam-se na próxima quarta-feira

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, previu uma eliminatória difícil frente ao FC Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, em declarações publicadas no sítio oficial do clube italiano na Internet.

"Frente ao FC Porto (...) não será fácil: é uma equipa que nunca desiste, tem jogadores com boa técnica, grande qualidade coletiva e muita experiência internacional", assinalou o técnico da equipa de Turim, líder destacada da Séria A italiana.

Apesar de alertar para as dificuldades que vai encontrar frente ao segundo classificado da I Liga portuguesa, Allegri assinalou que o pentacampeão italiano "tem a obrigação de trabalhar para passar e preparar depois a eventualidade de disputar os quartos de final".

O técnico da Juventus observou também que o facto de o FC Porto ter terminado a fase de grupos na segunda posição, atrás dos ingleses do Leicester, e de a 'Juve' ter vencido o seu agrupamento não é condição para o sucesso da sua equipa.

"Não é, absolutamente, uma eliminatória que devamos subestimar, pois, até agora, todos as equipas que terminaram no segundo lugar a fase de grupos conseguiram vencer", como aconteceu com o Benfica frente ao Borussia Dortmund (1-0), advertiu Allegri.