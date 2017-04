Pub

Ugo Ehiogu foi assistido imediatamente pela equipa médica do clube antes de ser transportado para o hospital

Uho Ehiogu, treinador da equipa de sub-23 do Tottenham, teve um ataque cardíaco no relvado do centro de treinos do clube, esta quinta-feira, anunciou o clube.

O antigo jogador e agora técnico foi de imediato assistido pela equipa médica dos "spurs", antes de ser transportado para o hospital, refere o clube no Twitter.

Na mesma rede social, o clube desejou as melhoras a Ehiogu e confirmou que ia continuar a dar atualizações e a informar os adeptos sobre o estado de saúde do treinador da equipa de sub-23 do clube.

Como jogador, Ehiogu alinhou pelo Aston Villa, West Bromwich Albion, Leeds, Rangers, Middlesbrough e Sheffield United.