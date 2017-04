Pub

O treinador Timo Laitinen, que levou a Finlândia à conquista do título paralímpico de goalball nos Jogos Londres2012, vai assumir o cargo de selecionador português da modalidade, anunciou esta quarta-feira a Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDDVIS).

Além do ouro paralímpico com a seleção masculina, o finlandês, que substituirá no cargo Paulo Fernandes, conduziu também a equipa feminina ao quarto lugar no torneio dos Jogos Londres2012.

Timo Laitinem vai estar presente no estágio das seleções, que decorrerá entre 28 de abril e 01 de maio, no Algarve.

