Pub

Qatari venceu etapa depois de deflagrar um pequeno incêndio no seu carro. Paulo Gonçalves foi o melhor português, em terceiro

Foi um início on fire (em chamas) para Nasser al-Attiyah - mas não apenas no bom sentido. Ontem, o piloto qatari foi o mais rápido da primeira etapa da competição automóvel no Rali Dakar 2017 mas quase viu as suas chances de brilhar na prova arderem logo no início, ao deflagrar um pequeno foco de incêndio na sua Toyota Hilux. Nas motos, o vencedor foi o francês Xavier de Soultrait (Yahama) - Paulo Gonçalves (Honda) segue como o melhor dos portugueses, em terceiro lugar.

No tiro de partida do Dakar 2017 - que largou de Assunção (Paraguai) e termina em Buenos Aires (Argentina), no dia 14 -, o homem em foco foi um atirador, talvez o mais multifacetado de todos os concorrentes. Al-Attiyah, príncipe do Qatar, é medalhado olímpico de tiro (bronze na disciplina de skeet em Londres 2012) mas tem sobressaído mais como piloto: além de ter conquistado dois títulos mundiais de ralis (categoria WRC2, em 2014 e 2015), ganhou o Dakar em 2011 e 2015.

Essas vitórias do qatari, ao serviço da Volkswagen e da Mini (maiores dominadoras do Dakar no último decénio), já são passado. Agora, Nasser al-Attiyah, de 48 anos, é um dos novos rostos dos Toyota, como o espanhol Nani Roma - vencedor em 2014. E os carros da marca japonesa vão deixando boas indicações - deixaram os favoritos Peugeot e Mini fora do pódio, no primeiro dia - ainda que o curto troço cronometrado de ontem (apenas 39 quilómetros da ligação entre Assunção e Resistência, na Argentina) tenha servido para pouco mais do que definir a ordem de partida para a etapa de hoje - 275 quilómetros cronometrados no percurso entre Resistência e San Miguel de Tucumán.

Al-Attiyah concluiu a etapa em 25:41 minutos, com 24 segundos de avanço sobre o espanhol Xavi Pons (Ford Ranger) e 29 de vantagem sobre Nani Roma (Toyota). O qatari correu sobre brasas: o seu desempenho foi afetado por um pequeno incêndio no lado direito do carro, que o obrigou a abrandar nos quilómetros finais do troço cronometrado. "A cerca de dez quilómetros da chegada, cheirou a fumo dentro do carro, do lado do assento do [copiloto] Matthieu [Baumel] e houve mesmo um pouco de fogo. Desacelerámos para chegar ao fim, e no final apagámos o fogo", contou o piloto, em declarações ao site do rali.

O episódio deixou o príncipe qatari a temer um problema no motor que hipotecasse, desde já, a continuidade em prova. "Agora o Giniel [de Villiers, outro dos pilotos Toyota] vai rebocar-nos, e vamos ver o que vamos fazer. Não sei o que aconteceu. Espero que o motor não tenha nada, porque vi que perdemos o óleo", explicou Al-Attiyah.

Apesar do contratempo, um Toyota voltou a ganhar uma tirada no Dakar - como não acontecia desde a primeira etapa de 2016, deixando um aviso aos Peugeot e Mini que mais têm dominado nos últimos anos. O melhor da marca francesa foi o espanhol Carlos Sainz, em 4.º lugar, a 33 segundos de Al-Attiyah.

Speedy lidera armada lusa

Entre os portugueses, o homem em destaque foi o motard Paulo Gonçalves, que liderou a armada lusa (11 pilotos) nas motos, ficando em 3.º lugar na etapa (terminou em quinto mas beneficiou das penalizações de adversários) ganha pelo espanhol Pedrero García (subiu ao primeiro lugar devido à penalização do francês Soultrait, que apesar de ter ganho a etapa desceu para 10.º).

"Dia positivo, o Dakar 2017 arrancou com uma curta especial de apenas 39 quilómetros, consegui o 3.° melhor tempo, muito tranquilo. O verdadeiro Dakar ainda está para começar e aí será muito importante manter um bom ritmo. Vamos continuar a trabalhar para sair desta edição com o objetivo cumprido: vencer!", referiu Gonçalves.

O segundo melhor português foi Joaquim Rodrigues, da Hero, no 16.º lugar, a 1.20 minutos do líder, enquanto Hélder Rodrigues (Yamaha), o outro representante nacional que se apresenta como candidato ao pódio final, segue em 27.º lugar, a 2.25 minutos.