Tour: Froome diz ser um "privilégio" ficar a um triunfo dos "mitos"

O ciclista britânico Chris Froome (Sky) disse hoje que é "simplesmente incrível" a sua quarta vitória na Volta a França, assumindo-se um "privilegiado" por ficar a um triunfo dos "mitos" do Tour.

"A cada ano, a batalha foi diferente no Tour. Todas as minhas vitórias são especiais. Esta vou recordá-la como a mais apertada", disse, após o seu triunfo por 54 segundos sobre o colombiano Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) e 2.20 minutos sobre o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale).

Froome, que venceu pela quarta vez em cinco anos, tendo desistido em 2014 após uma queda, disse sentir-se "privilegiado por estar em posição" de poder juntar-se a ciclistas imortais como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, quarteto que venceu a volta a França por cinco vezes.

"Os campos Elísios nunca dececionam. É simplesmente mágico depois de três semanas [na estrada]. Uma verdadeira recompensa! Encontrei a minha esposa e filho, é fantástico...", disse, antes de ir abraçar Michelle e o pequeno Kellan.

Já no palco da consagração, o britânico elogiou o desempenho dos rivais, destacou a "amizade" no pelotão e, em língua francesa, agradeceu o "acolhimento e generosidade" do "apaixonado" povo gaulês, considerando que a prova que "celebra as diferentes culturas" é "a maior e melhor corrida do mundo".