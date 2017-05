Pub

Avançado tem acordo com a AS Roma para permanecer no clube como dirigente

O internacional italiano Francesco Totti vai pendurar as chuteiras no final desta época, confirmou o clube romano esta quarta-feira.

"Em relação ao Totti, fui informado que já há um acordo com o clube para que esta seja a sua última temporada como jogador, depois vai começar como diretor", disse Mochi, o novo diretor desportivo da AS Roma.

Refira-se que Totti, de 40 anos, não conheceu outro clube na sua carreira, tendo realizado 783 jogos pelo clube da capital italiana, onde marcou 307 golos.

No seu curriculum conta uma Liga Italiana, duas taças de Itália e duas Supertaças. Na Seleção venceu um Mundial de Futebol em 2008.