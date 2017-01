Pub

Só aos 90+7 minutos o Tottenham conseguiu acabar com a resistência do Wycombe Wanderers, que reagiu três vezes à desvantagem

O Tottenham, terceiro classificado da liga inglesa de futebol, enfrentou hoje grandes dificuldades para vencer em casa o Wycombe Wanderers, do quarto escalão, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Depois de terem chegado ao intervalo a perder por 2-0, na sequência de um 'bis' da Paul Hayes, que marcou aos 23 e 36 minutos, os 'spurs' repuseram a igualdade em quatro minutos, com golos de Heung Min Son (60) e Vincent Janssen (64).

Aos 83 minutos, Garry Thompson colocou Tottenham em vantagem, mas, quando tudo parecia resolvido, Bamidele Ali voltou a marcar para a equipa do quarto escalão. O Tottenham só descansou em tempo de descontos (90+7), quando Heung Min Son 'bisou' e garantiu a passagem aos 'oitavos'.

O Chelsea, que lidera a liga, recebeu e venceu por 4-0 o Brentford, do segundo escalão, com golos de Willian (14), Pedro (21), Ivanovic (69) e Batshuayi (81), na conversão de uma grande penalidade.

No único jogo da tarde entre equipas da primeira liga, o Manchester City foi ao terreno do Crystal Palace vencer por 3-0, com golos de Sterling (43), Leroy Sané (71) e Yaya Touré (90+2).

O Newcastle, despromovido esta temporada ao segundo escalão, despediu-se da competição depois de uma derrota por 3-0 no terreno do Oxorfd United, da terceira divisão.

O Lincoln City, do quinto escalão, protagonizou uma das surpresas da tarde, ao vencer o Brighton & Hove, do 'championship', por 3-1.

O Burnley e o Middlesbrough 'cumpriram' ao vencerem o Bristol City, por 2-0, e o Accrington Stanley, por 1-0, respetivamente.

Quando ainda falta disputar o Southampton-Arsenal, a grande surpresa do dia continua a ser o afastamento do Liverpool, derrotado em casa por 2-1 pelo Wolverhampton, num jogo em que o português Hélder Costa esteve em evidência, ao fazer as assistências para os golos da equipa do segundo escalão.