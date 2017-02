Pub

Ponta-de-lança inglês chegou aos 17 golos na Premier League, igualando Lukaku e Alexis Sánchez

O Tottenham goleou hoje o Stoke City (4-0), no regresso à liga inglesa de futebol, na qual subiu ao segundo lugar, três dias depois da eliminação da Liga Europa diante dos belgas do Gent.

Os 'spurs', que tinham perdido na Bélgica por 1-0, não conseguiram mais do que uma igualdade da 2-2 na segunda mão, o que os afastou das competições europeias, nos 16 avos de final da segunda competição da UEFA.

O triunfo de hoje em White Hart Lane teve o avançado Harry Kane em grande plano, com um 'hat-trick' (14, 32 e 37 minutos) e assistência para o quarto golo, ainda antes do intervalo, de Delle Ali (45+1).

O triunfo deixa a equipa de Mauricio Pocchettino no segundo lugar, a dez pontos do líder Chelsea, mas com mais um jogo do que Manchester City e Arsenal, que viram os seus embates da jornada adiados, com Manchester United e Southampton.

Os 'red devils', de José Mourinho, e os 'the saints', de Cédric Soares, defrontam-se hoje na final da Taça da Liga inglesa.