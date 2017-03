Pub

Avançado do Atlético Madrid caiu inanimado depois de um choque com Bergantiños, do Corunha. Clube já informou que sofreu um traumatismo cranioencefálico, mas está estabilizado

Fernando Torres, avançado do Atlético de Madrid, caiu inanimado no relvado durante o jogo com o Deportivo da Corunha e foi transportado para o hospital. O pânico tomou conta dos jogadores, que não esconderam a sua preocupação por terem visto o jogador sem sentidos após um choque violento com Bergantiños, jogador do Corunha.

De acordo com uma nota do Atlético de Madrid, Torres encontra-se fora de perigo e sofreu um traumatismo cranioencefálico. Vai passar a noite do hospital e será submetido a novos exames.

As imagens da transmissão televisiva estão a correr mundo na internet: